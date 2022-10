La nostra recensione di Raymond & Ray, presentato alla Festa del Cinema di Roma e disponibile su AppleTv+ dal 21 ottobre

Non è ancora terminata la prima scena, e già ci sembra che Raymond & Ray abbiamo spuntato tutte le caselle del filone a cui appartiene. Questi sono infatti due fratellastri dai caratteri diametralmente opposti: Ray (Ethan Hawke) è estroverso e arrogante, Raymond (Ewan McGregor) introverso e bonario. Ad unirli, l’odio verso un terribile padre (solo per dirne una: li aveva chiamati entrambi Ray, e si divertiva a scambiarli, fino a quando è stata la loro madre a chiamarne uno Raymond per distinguerli). Non si vedono da tempo, ma l’occasione per ritrovarsi è la morte del genitore: Raymond raggiunge l’altro e lo convince a mettersi in viaggio per assistere al funerale. Road Movie, possibilità di confronto, famiglia disfunzionale, non manca nulla di quelle storie che presentano “personaggi che devono confrontarsi con situazioni scomode̶...