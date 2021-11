Red Notice, la recensione

200 milioni di dollari. No, non è il guadagno della rapina pianificata dagli astuti truffatori protagonisti di Red Notice (anche se ci si avvicina abbastanza), ma si tratta del più che reale costo per realizzare il film stesso, ad oggi il più alto investimento mai fatto da Netflix per un lungometraggio.

200 milioni di dollari che cosa comprano? Comprano un’avventura globale tra Russia, Europa occidentale e Sudamerica, pensata con chiare sicurezze produttive come un heist movie – ovvero un film sul “colpo grosso” – per grandi e piccoli, dalla verve comica (ma non demenziale) e dallo spirito surreale (quel poco che gli basta per essere verosimile ma più divertente del mero “credibile”). 200 milioni comprano un film pieno di effetti speciali, di cadute, di esplosioni, di location esclusive e che vede rincorrersi tre star da grandi blockbuster hollywoodiani quali Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Alla regia c’è Rawson Marshall Thurber (not...