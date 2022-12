La recensione di RRR, il film di S. S. Rajamouli disponibile su Netflix

Solo il cinema riscrive la storia per raccontarla. Solo il cinema spettacolare può farla franca riscrivendola così clamorosamente. Solo un film come RRR, pensato per saltare di continuo tra il reame del reale (in cui sosta davvero per pochi secondi sparpagliati lungo il film) e quello dell’astratto in cui le idee e i valori legati ad un evento storico hanno la meglio sulla realtà, può farla franca grazie ad una serie di immagini incredibili e spettacolari. Questa è la poetica di S. S. Rajamouli, che già con Bahubali e Bahubali 2 ha iniziato a sperimentare un cinema di ambizioni sfrenate e gigantismo che non si lascia mai frenare da un reparto effetti visivi uno o due passi indietro rispetto alle ambizioni. Decisamente questo non è cinema da guardare al microscopio, in cui notare i mille piccoli problemi tecnici, questo è cinema che ha un senso in come investe lo spettatore in pieno.

La storia è quella, in forma d...