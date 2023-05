La nostra recensione di Sanctuary – lui fa il gioco, lei fa le regole, dal 25 maggio al cinema

Ci sono un giovane uomo, Alexander, e una giovane donna, Rebecca, in una lussuosa stanza d’albergo, ma qualcosa fin da subito stona col quadro che ci si poteva attendere. Lei infatti si presenta come un avvocato e lo sottopone a un’intervista formale che degenera in domande imbarazzanti. In verità leggono un copione, lei è una dominatrice sessuale mentre lui un rampollo di una famiglia proprietaria di una catena d’alberghi. Dopo la morte del padre, ne sta per ereditare le fortune e per questo vorrebbe recidere definitivamente i legami con una donna che conosce tutto di lui. Da qui parte un gioco sessuale sadico tra i due, una serie di rivelazioni che ribaltano continuamente le carte in tavola. Ma che nella sostanza non deviano da quanto stabilito dalle prime scene.

Tutto girato in una singola stanza, Sanctuary, secondo film di Zachary Wigon, si muove su coordinate ben...