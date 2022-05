La recensione di Sansone, il film su Netflix dal 6 maggio

Da dove viene questo nuovo film su Sansone?

Perché è su Netflix?

Il personaggio più volte trasposto in serie animate e anche film dal vero (+ CGI) è adesso vittima di un ennesimo adattamento co-prodotto con una società cinese, la One Cool Entertainment, che sembra avere avuto la meglio nel processo creativo. Nominalmente film americano, formalmente canadese nella creatività, praticamente è un’operazione di bassa lega con un occhio alla Cina per tematiche e mancanza d’impegno. C’è davvero da chiedersi che budget richieda, nel 2022, una simile animazione che non fa invidia ai peggiori cartoni in computer grafica degli anni ‘90, quando potenza di calcolo e software di cell shading erano indietro anni luce rispetto ad oggi.

Del resto la forma inaccettabile fa scopa con una scrittura a dir poco approssimativa che come al solito mette l’alano in condizione di distruggere e creare problemi alla propria famiglia, anche e soprattutto in ...