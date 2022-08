La recensione di Seoul Vibe, su Netflix dal 26 agosto

In una Seoul colorata, modaiola ed energica che si sta preparando ad ospitare le Olimpiadi del 1988, un gruppo sgangherato di giovani piloti e meccanici con la fedina penale sporca agisce sotto copertura per conto di un procuratore con il compito di smascherare un enorme giro di riciclaggio. C’entrano il governo, i militari, ci sono in ballo opere d’arte ed enormi quantità di soldi ma non è mai davvero chiaro quale sia l’intrigo di Seoul Vibe. Per quanto l’aspetto politico sia la miccia che accende la storia, motivandola (si tratta appunto di un’indagine) questo rimane sempre sullo sfondo, una scusa per mostrare l’attitudine dei protagonisti a darsi ad acrobazie e intervalli più o meno comici o avventurosi.

Diretto da Hyun-Sung Moon, il film infatti sembra concentrarsi più di tutto sull’essere il più stiloso possibile. Per quanto l’occhio venga appagato dalla messa in scena perfezionista, dagli inseguimenti a suon di musica pop (ov...