La recensione di Settembre, in uscita il 5 maggio nelle sale

Finalmente Barbara Ronchi! Una casualità porta in sala Settembre subito dopo Sulle nuvole, ma non è una casualità che fa emergere in entrambi quest’attrice che il cinema italiano conosce da un pugno d’anni, anche in film importanti, ma che non aveva ancora avuto occasione di brillare davvero come nel film di Tommaso Paradiso (cosa non facile) e come fa qui, in una storia con molti protagonisti di cui lei è la più protagonista, confermando una capacità eccezionale di gestire malinconia e dolcezza dentro una storia che facilmente poteva sfociare nel patetico.

Quelle di Settembre sono infatti diverse trame blandamente intrecciate che hanno a che fare con diversi punti di connessione tra sesso, sessualità e amore.

Giulia Steigerwalt, questa volta anche regista oltre che sceneggiatrice, orchestra 3 storie principali attorno alle quali ruota un campionario abbastanza omogeneo di uomini di diverse età, accomunati dalla capacità non ...