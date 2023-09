La recensione di Shadow Of Fire, l’ultimo film di Shin’ya Tsukamoto, presentato nella sezione Orizzonti del festival di Venezia

Fa un po’ sorridere che Shin’ya Tsukamoto abbia realizzato una trilogia sulla violenza. Come se il resto dei suoi film parlassero d’altro! Dopo Fires On A Plain e Zan ora Shadow Of Fire chiude con un film ambientato dopo un bombardamento, parla di come le persone sopravvivano, del mondo del mercato nero e ha al centro di tutto un bambino che si comporta come un uomo. Questo è un cineasta vero, che nelle storie vede quello che altri non vedono, e che anche in questa non si interessa di questioni tipiche del cinema come la perdita dell’innocenza o il passaggio all’età adulta. Se usa un bambino è perché il contrasto tra il mondo che vive e la sua apparenza è una bomba (nessun doppio senso voluto).

All’inizio conosciamo una donna che gestisce una locanda miracolosamente scampata all’incendio successivo a un bombardamento. La comunità è decimata, i poc...