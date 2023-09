La recensione di Sick of Myself, al cinema dal 28 settembre

Al limite tra il dramma e la commedia grottesca, Sick of Myself è un character-study su una giovane donna e il suo desiderio patologico di essere amata e ammirata. Molto vicino agli stilemi e ai temi di La persona peggiore del mondo (tra l’altro anch’esso un film norvegese ambientato ad Oslo), Sick of Myself di Kristoffer Borgli esplora quella stessa crisi identitaria di una millennial schiacciata da un amore fagocitante e desiderosa di affermare a tutti i costi il suo “io esisto”. Diversamente da Trier, Borgli declina tuttavia quella tensione narcisista totalmente in negativo, facendo purtroppo strabordare il suo fortissimo cinismo in una storia apatica e inconcludente.

Sick of Myself racconta di Signe (Kristine Kujath Thorp) e Thomas (Eirik Sæther), una giovane coppia di arrampicatori sociali senza scrupoli, volutamente patetici nel loro desiderio di sovrastarsi l’un l’altra. Signe lavora in un bar controvoglia, mentre Thom...