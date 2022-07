La recensione di Sotto il sole di Amalfi, la commedia estiva in uscita su Netflix il 13 luglio

E se il modello perfetto del film Netflix italiano fosse Enrico Vanzina? Sotto il sole di Amalfi riprende dove Sotto il sole di Riccione aveva interrotto il grande racconto estivo che è una delle colonne portanti della filmografia vanziniana (solo quest’anno ne ha scritto e girato un altro ancora, Tre sorelle), e lo fa con un rinnovato slancio verso quella che è la politica di Netflix per i film. Qui compaiono capisaldi dei film che Netflix produce e che i cinema non mandano più, che poi sono gli stessi che da 40 anni sorreggono il cinema scritto da Enrico Vanzina: Italia (cioè local), musica, vacanze, storie di adulti e giovani, un personaggio internazionale, teen stories e contesti d’amore alto borghese.

il focus stavolta non è su tante storie ma su quella di Vincenzo e Camilla, la coppia in cui lui è non vedente, sulle insicurezze e sui problemi della linea di commedia, cioè l’amico...