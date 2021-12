Per effetto dell’enjambement del film precedente, la storia di Mysterio non si è conclusa con la fine di Spider-Man: Far From Home ma arriva al termine ora, nei primi minuti di Spider-Man: No Way Home , quando Peter Parker si confronta con lo svelamento della sua identità segreta, ne vede gli effetti sui suoi cari e inizia una nuova vita, quella in cui è braccato da tutti e considerato una minaccia.

La prima scoperta è che anche le domande di ingresso al college sue e dei suoi amici vivono il contraccolpo: vengono respinte perché loro sono considerati “controversi”. È un piccolo affare di fronte al destino del mondo, ma grande per un ragazzo, e così Peter Parker va dall’amico conosciuto l’ultima volta che il pianeta era in pericolo, Doctor Strange, a chiedere di cancellare dalla memoria di tutti il fatto che lui è Spider-Man. Sarà per effetto di una serie di impicci e bisticci, come ne accadono solo nei film, che si creerà il problema che anima questo terzo film della saga dell’uo...