La recensione di Sr., il documentario di Robert Downey Jr. sul padre disponibile su Netflix dal 2 dicembre

“Un tipo molto carismatico, pieno di curiosità e idee particolari” è la miglior definizione di Robert Downey Sr. che esce fuori da Sr., il documentario che ha prodotto il più noto figlio (Robert Downey Jr.) per raccontare chi fosse suo padre, e non è un caso che la pronunci proprio Jr. che di questo documentario è la star a sorpresa. Incapace di mettersi davvero da parte Jr. invade continuamente il territorio fino a che tutto questo documentario dice tanto del figlio quanto del padre (e non come nell’idea originale del loro rapporto ma semmai delle loro individualità).

Sr. è stato un regista indipendente in un tempo in cui essere indipendenti non aveva nulla della coolness e delle possibilità distributive, produttive e di eco che hanno oggi gli indie. I suoi film rimangono largamente sconosciuti e il suo stile è così radicato nel proprio tempo, nella controcultura e in un modo di...