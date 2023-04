La recensione di Sulle ali dell’onore, il film di Prime Video sul primo pilota afroamericano dell’esercito statunitense

Ci vuole un’altra pasta, un’altra tecnica e un altro stile per fare un film come quello che Sulle ali dell’onore vuole essere. Non basta una sceneggiatura tarata correttamente per far coincidere alcuni elementi della vera storia e delle vere persone raccontate, con tutti gli archi narrativi e i luoghi comuni del cinema americano. Non bastano nemmeno le ambientazioni e gli effetti visivi giusti per quel tipo di storia. Non bastano le interpretazioni corrette e per quanto possa sembrare incredibile non basta nemmeno un buon montaggio invisibile. Sulle ali dell’onore vuole essere un classico, un vero grande classico, e per riuscirci e potersi permettere questi altissimi livelli di convenzionalità serve un’altra mano. Ma proprio tutta un’altra.

Questa è la storia di patriottismo e fatica, quindi puramente statunitense, del primo aviatore afroamericano ad esse...