La nostra recensione di The Sweet East, presentato nella sezione Quinzaine des cinéastes del Festival di Cannes 2023

Che Sean Prince Williams abbia lavorato come direttore della fotografia per i fratelli Safdie, The Sweet East, suo esordio alla regia, lo rende chiaro fin dall’inizio. C’è il ricorso a una macchina a spalla che precariamente si muove nell’ambiente prediligendo i primi piani stretti, un’illuminazione giocata su colori accesi e luci al neon. Ma l’influenza dei registi di Good Time viene meno poco dopo, perché poi il film cerca una propria strada, più vicina al cinema di Sofia Coppola.

Lillian (Talia Ryder), una liceale della Carolina del Sud, parte con i suoi compagni per una gita scolastica a Washington che presto degrada in feste, droga e sesso sfrenato. Dopo aver perso il cellulare in un bagno di un locale, la ragazza si imbarca in un viaggio allucinato tra diverse sottoculture e sette degli Stati Uniti, incontrando personalità eccentrich...