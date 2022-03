Ci voleva davvero un film in cui Shawn Levy potesse essere di nuovo Shawn Levy, non quello di Una notte al museo e Free Guy (operazioni impeccabili dirette con maestria ma più divertenti che sincere), quanto quello di This Is Where I Leave You e Real Steel, quello capace di tirare fuori emotività da racconti classici, capace di fare cinema originale e di farlo lavorando tantissimo sulla recitazione, fino a spremere dialoghi e sceneggiature in modo che perdano tutte le dolcezze più zuccherose e rimanga solo la polpa che conta. Il cinema americano che non si fa più.

E questo è The Adam Project: il cinema americano che non si fa più, vestito come il cinema americano che si fa di più di tutti. Perché questa sceneggiatura che è in giro dal 2012 ma è entrata in produzione solo nel 2020, dopo diverse riscritture, grazie a Netflix, è stata modellata palesemente su Guardiani della galassia per tono, dialoghi e personaggi, ...