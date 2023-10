La recensione di The Burial, disponibile su Prime Video dal 13 ottobre

Ispirato ad eventi realmente accaduti in Mississippi a metà degli anni novanta, The Burial di Maggie Betts è un più che classico film hollywoodiano di giustizia sociale: uno di quelli dove chi discrimina ed è grande e cattivo (vedi: una multinazionale che lucra sulla comunità afroamericana) se la vede brutta davanti al grande cuore di individui “nati per cambiare il mondo” e che – va da sé – diventano amici per la vita nonostante i pregiudizi. Tra sviolinate ad accentuare il pathos e monologhi che puntano esclusivamente a scaldare il cuore e a risvegliare gli animi, The Burial è un warm-hearted movie volutamente medio negli esiti, la cui promettente scrittura dell’intreccio non va mai oltre lo stereotipo di quel tipo di cinema.

La storia è piuttosto interessante perché si tratta di un puro procedural (con pochi extra fuori dall’aula, per costruire i personaggi) sull’inusuale argomento della giustizia co...