La recensione di The Creator, al cinema dal 28 settembre

In tempi in cui l’intelligenza artificiale è al centro del discorso pubblico e politico, è sempre interessante vedere come Hollywood risponda alla paranoia del “disumano” tramite le storie e le immagini. The Creator di Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One) è in questo senso un film più che rappresentativo del suo tempo, non certo perfetto in scrittura, ma oltremodo coraggioso per come punta il dito contro gli Stati Uniti e il loro cieco imperialismo, ponendo la colpa dell’Apocalisse tecnologica non nel mezzo (l’AI stessa) ma nella dubbia moralità di chi la usa (appunto gli americani). Prendendo a piene mani dalla distopia più recente e non solo, The Creator costruisce un suo futuro specifico, immersivo, coinvolgente nella messa in scena: questo nonostante la debolezza del personaggio protagonista, mosso unicamente dal desiderio amoroso e per niente approfondito nel suo conflitto morale.

Dopo un’esplosione atomica che nel 2055 ha ...