La recensione di The Miracle Club, il nuovo film diretto da Thaddeus O’Sullivan in sala dal 4 gennaio

A prima vista non c’è molto che separi The Miracle Club dalla gran parte dei prodotti medi sfornati ogni anno dal cinema britannico. Storia di due signore dublinesi (Maggie Smith e Kathy Bates) che negli anni ‘60 partono per Lourdes insieme alla figlia della migliore amica appena scomparsa (Laura Linney), il nuovo film di Thaddeus O’ Sullivan (Un perfetto criminale) mescola in modo esperto ma abbastanza risaputo i registri dell’ironia e del bozzetto popolare che ci si aspetta da questo tipo di produzione anglo-irlandese. Ne esce una dramedy al femminile tutta affidata al coro delle interpreti, dove il pellegrinaggio si fa occasione “confessionale” di scavo psicologico e ricomposizione di rapporti in frantumi.

Se The Miracle Club può valere la visione è soprattutto per il cast, capace di infondere vita e umanità a uno script non più che discreto. È grazie loro, in particolare il...