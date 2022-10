La recensione di The Trapped 13, su Netflix dal 5 ottobre

Ci sono voluti ben quattro adattamenti audiovisivi per tirare fuori quello che meglio raccontasse il famoso fatto di cronaca che nel 2018 scosse la Thailandia e il mondo intero: quello che vide una squadra di calcio di dodici ragazzini e il loro allenatore intrappolati in una grotta allagata per più di due settimane. Dopo la versione Thai, il documentario inglese e il film di Ron Howard, è infatti The Trapped 13 della documentarista e fotoreporter Pailin Wedel ad essere non solo la versione più coinvolgente ed emozionante della vicenda, ma anche la più intelligente ed originale.

La storia è sempre quella: alla fine del giugno 2018 la squadra di calcio dei Wild Boars dopo un normale allenamento si reca nella grotta di Tham Luang per fare una gita avventurosa. Una pioggia imprevista (solitamente la stagione delle pioggie inizia a luglio) costringe tuttavia i ragazzi ad una sopravvivenza mozzafiato mentre team di speleologi, sommo...