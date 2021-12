The Unforgivable, la recensione

Quando un thriller mostra in modo evidente la sua struttura, rendendo palese che personaggi ed eventi sono lì dove sono proprio perché servono a portarci a quel finale, a quella risoluzione – il più delle volte melodrammatica – non c’è toppa narrativa/di messa in scena che regga: l’effetto “era prevedibile” è lì che ci attende al varco, esplodendo in una singola scena che vorrebbe commuovere e che, all’opposto, genera sbuffi e borbottii di ogni tipo.

Questa dinamica da thriller tormentato e un po’ goffo è esattamente quella che tarpa le ali a The Unforgivable di Nora Fingscheidt, dove una burbera Sandra Bullock (che salva il salvabile)veste i panni di Ruth Slater, ex carcerata che cerca di ritrovare la sorella perduta vent’anni prima. Del suo passato, o meglio dell’unica parte di passato che ci serve sapere, conosciamo quasi tutto fin dall’inizio: da una serie di frammenti lanciati come flashback, e che saranno ripetuti ossessivamente p...