La nostra recensione di The Valet, disponibile dal 20 maggio su Disney+

“Si va in scena” dice ad un certo punto Olivia Allen (Samara Weaving), co-protagonista di The Valet, esplicitando il meccanismo alla base del film stesso. Lei è una celebre star di Hollywood, piena di soldi e fama, in procinto di presentare il suo nuovo titolo di sicuro successo. Ha una relazione segreta col vanesio miliardario Vincent Royce (Max Greenfield), che continua a professarle il suo amore ma si ostina a non lasciare la moglie. Sempre inseguiti dai paparazzi, vengono colti in flagrante mentre escono da un hotel, quando per pura coincidenza viene immortalato insieme a loro anche Antonio (Eugenio Derbez), il parcheggiatore del titolo di origine ispanica. Lo scandalo è dietro l’angolo, ma la soluzione è a portata di mano: Olivia fingerà che Antonio sia il suo fidanzato, così da salvaguardare le apparenze e il matrimonio di Vincent.

I due cominciano così a frequentarsi, a uscire e a pranzare insiem...