La recensione di Ti giro intorno, in uscita su Netflix il 6 aprile

Non ci sono grandi idee dentro Ti giro intorno. L’impianto lo conosciamo bene: una ragazza che non è quel che vorrebbe essere, un ragazzo bello che si interessa a lei e sembra aprirle il mondo che tanto desiderava, sembra poter essere quella persona non solo da amare ma con cui crescere personalmente, una madre oppressiva e un padre un po’ vigliacco da riavvicinare, un trauma nel passato del ragazzo da ricucire con amore, una nuova cittadina in cui integrarsi. In più questo film ci mette problematiche di alto rango. Lei, Auden, è nata in un contesto classista e nonostante sia naturalmente inclinata ad essere più morbida, lo stesso considera la piccola cittadina in cui si è spostata a vivere con il padre (da che stava con la madre) come un postaccio da cui non si può che desiderare di andare via, perché non è New York. Come in una brutta commedia italiana capirà che lì, in provincia può esistere una vita più autentica.