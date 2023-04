La recensione del film francese I tre moschettieri: D’Artagnan, in sala dal 6 aprile

Per paradossale che possa sembrare l’operazione I tre moschettieri: D’Artagnan, a cui già è noto che seguirà I tre moschettieri: Milady, parte da presupposti produttivi non troppo diversi da quelli di Moschettieri del re, il film italiano di qualche anno fa (anch’esso con un sequel) di Giovanni Veronesi. Sia quello francese che quello italiano sono tratti dal romanzo di Alexandre Dumas, sono interpretati da alcuni dei più noti attori del proprio paese e sono affidati ad un team di sceneggiatori e ad un regista che vengono dalla commedia. Ad essere radicalmente diversi semmai sono l’esito e la scrittura. Moschettieri del re era una parodia (di fatto), I tre moschettieri: D’Artagnan un adattamento molto fedele, anche grazie alla divisione in due parti.

Martin Bourboulon viene da Mamma o papà, due commedie una delle quali in italia abbiamo rifatto con Antonio Albanese e Paola Cortellesi<...