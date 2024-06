La recensione di Trigger Warning, il film con Jessica Alba in arrivo su Netflix il 21 giugno.

Trigger Warning inizia come un film di guerra in piena regola, con Jessica Alba (anche produttrice) nei panni di una micidiale agente in missione da qualche parte in Medio oriente. Dopo un’incipit all’insegna dell’azione, che serve soprattutto a spiegare di cosa è capace la protagonista quando si arrabbia, il film diventa però qualcosa di diverso: una specie di western investigativo con inserti action, dove Alba – tornata nel suo paesino del New Mexico in seguito alla morte del padre – capisce che in città si svolgono traffici illeciti e indaga con metodi poco ortodossi. Più che un Rambo (com’è stato venduto) c’erano le premesse per un Bad Day at Black Rock al femminile: l’eroina come forza morale che porta alla luce il marcio dell’America profonda. Mancano però sia una sceneggiatura che un’idea di tono coerente.

