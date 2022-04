La recensione di Un figlio, al cinema dal 21 aprile

Parte da un evento schietto e drammatico, per poi proseguire per accumulo mélo tra segreti rivelati, prese di posizione repentine e svolte inattese: Un figlio di Mehdi M. Barsaoui nel proporci continui avvenimenti e deviazioni narrative ci trascina al centro dell’azione e lo fa con un tono in realtà piuttosto sommesso, fatto di silenzi più che di parole. Il paradosso funziona, e fin da subito rimaniamo agganciati. Tuttavia, emotivo ma mai visibilmente emozionato, Un figlio usa quella premessa forte per attrarci in un’indagine sulla Tunisia post-rivoluzionaria (quella del 2011 della svolta democratica) che invece non riesce mai a compiersi, a farsi discorso, sgonfiandosi nel ritratto parziale e inconcludente di un uomo, Fares (Sami Bouajila), diviso tra spinte progressiste e rigurgiti patriarcali.

Tataouine, Tunisia, 2011. Fares e Meriem (Najla Ben Abdallah) tornano dalla Francia per una vacanza nel sud del paese con il figlio undicenn...