Una famiglia vincente, la recensione

Non ci sono dubbi sul fatto che su Una famiglia vincente pesi l’ombra di La ricerca della felicità. Il film sulla storia vera di Richard Williams è pensato per ricalcare gli elementi vincenti del film sulla vera storia di Chris Gardner, a partire dal fatto che entrambi vedendo qualcuno con più soldi di loro decidono di impegnarsi a raggiungere quella ricchezza in quel modo, fino al fatto che è una storia di padri e figli in cui tutto il dolore è sulle spalle del padre, una storia di costruzione dell’etica e della morale attraverso la costruzione di un patrimonio. In particolare questo dovrebbe essere cinema sportivo, ma in nessun momento la storia parla dello sport come forma di miglioramento umano, lo sforzo e la dedizione per cambiare una vita; semmai è la storia dello sforzo e della dedizione per migliorare il conto in banca e senza farne mistero, anzi! Esiste una linea chiarissima in questo film che collega successo e denaro, intendendo il secon...