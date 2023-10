La recensione del documentario di Netflix Vjeran Tomic: lo Spider-man di Parigi, disponibile su Netflix dal 20 ottobre

Nel mare di documentari di Netflix non c’è nessuna speranza di incontrare qualcosa di formalmente audace o innovativo o anche solo che ingaggi un po’ di duello con lo spettatore, che insomma voglia farsi capire invece di spiattellare tutto. E va bene. Quello che è lecito però pretendere è almeno qualcosa di sorprendente. Vjeran Tomic: lo Spider-man di Parigi lo è. E come! È la storia del più grande ladro di Parigi a cavallo tra gli anni ‘90 e i 2000, raccontata con grandissima asciuttezza e una concentrazione sui fatti e le imprese che paga, visto che queste imprese sono realmente clamorose. In più tutto il documentario è corredato da una produzione di finzione, cioè materiale girato oggi, che una volta tanto condisce benissimo i racconti e fornisce il tipo di contrappunto alla rievocazione dei fatti che serve.

Tomic rubava passando dai tetti, per farla semplice. Avev...