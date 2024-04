La recensione di Zamora, il primo film da regista di Neri Marcorè, in uscita al cinema il 4 aprile

Nel disastro apparentemente senza fine che sono gli esordi alla regia degli attori e delle attrici Zamora è un’isola felice. L’esordio di Neri Marcorè è un film diretto con reale attenzione al lavoro del regista, non fatto puntando l’obiettivo su chi parla, ma messo in scena nel senso pieno del termine. È un film molto scorrevole con una certa felicità realizzativa, una piacevolezza che permette a tutta la nostalgia di cui è intriso di non stuccare. C’è proprio un piacere diverso dal solito nel mettere in scena e fare cinema, uno che ricorda le parti più riuscite dei film di Pupi Avati, quelle in cui la malinconia si sposa alla nostalgia e al racconto delle persone ordinarie in situazioni comuni dalle quali escono piccoli sentimenti coinvolgenti. A un certo punto sarà scattata una foto di squadra e diventerà già foto invecchiata, rigata e rovinata, l’attimo vissuto già vecchio, già...