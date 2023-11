Silent Night – il silenzio della vendetta, il nuovo film del maestro del cinema action John Woo, esce al cinema il 30 novembre

John Woo è tornato, e questo dovrebbe bastarvi per celebrare. Non che se ne fosse mai andato, nel senso che non ha mai smesso di fare film; ma era da vent’anni che non ne faceva uno a Hollywood, e soprattutto era da vent’anni che non girava un action come li sa fare solo lui. Dopo lo sfigatissimo (e anche malriuscito) Paycheck, Woo si è dedicato al wuxia, al dramma epico-storico, persino alle co-direzioni; Silent Night – il silenzio della vendetta è, prima ancora del suo ritorno a Hollywood che ci fa sicuramente piacere, il suo ritorno alla forma.

Meno di due ore di durata. Una storia semplicissima, con un padre di famiglia qualunque che deve vendicarsi per la scomparsa del figlio dopo uno scontro tra bande rivali. Soprattutto, niente dialoghi: Silent Night – il silenzio della vendetta è un film che parla per immagini (e arricchisce il discorso con la musica) e cose in movimento, che siano corpi oppure pallottole. Quello che ci si aspetta da John Woo, insomma, e che ci è mancato tremendamente negli ultimi due decenni. Festeggiamo quindi questo grande ritorno nel modo che conosciamo meglio: con una bella lista di una decina di film da godervi in attesa di Silent Night – il silenzio della vendetta, per entrare nel mood!

All is Lost

Primo e unico film non propriamente action della lista, ma non potevamo citare quello che ormai, a dieci anni dall’uscita, si può considerare un classico del cinema che non ha bisogno di parole per raccontare una storia. Solo di Robert Redford, in questo caso, e di una barca, e dell’immensità dell’oceano.

Free Fire

Un film interamente ambientato durante una sparatoria, in tempo reale eppure all’apparenza infinita: quello di Ben Wheatley è un esperimento clamorosamente ben riuscito e la dimostrazione che action e high concept non devono per forza odiarsi, ma possono al contrario lavorare alla grande insieme.

Hard Boiled

D’accordo, è un altro film di John Woo, ma non potevamo esimerci dal citarlo, visto che dopo anni stiamo tornando a parlare di un maestro. E allora approfittiamone anche per recuperare il film da cui è partito tutto, o meglio, da cui è partita la sua carriera hollywoodiana che ci ha permesso di conoscerlo e di scoprire la sua (magnifica e sconfinata) filmografia.

Hardcore!

A proposito di gimmick, Hardcore! (che nasce, creativamente parlando, da questo video) è un action girato interamente in prima persona. C’è chi l’ha odiato ritenendolo foriero di nausee e fastidi, chi invece l’ha amato per la sua completa aderenza alla sua folle idea, accompagnata peraltro da veri stunt altrettanto scriteriati.

John Wick

Se dovessimo indicare il film che più di tutti ci ha fatto tornare voglia di John Woo non potremmo fare altro che citare Keanu Reeves e il suo franchise megamultimiliardario nato quasi per gioco e per sfogare la sua passione decennale per le arti marziali. Chad Stahelski è uno che se potesse bacerebbe il terreno su cui cammina John Woo, e John Wick ne è la plastica dimostrazione.

Kill Bill

Un film di vendetta fortemente influenzato da (guarda un po’) John Woo, diretto da uno degli autori che più di tutti ha contribuito a far scoprire il cineasta di Hong Kong al mondo occidentale. Di recente ne abbiamo festeggiato il compleanno del primo volume qui.

One Shot

Il film, ahinoi, non è un granché, ma è concepito e girato con lo spirito giusto: l’idea è quella di un unico piano sequenza in tempo reale guidato dalle acrobazie di Scott Adkins, uno che è un delitto che non abbia mai lavorato con John Woo (l’ha solo sfiorato, come protagonista nel sequel apocrifo di Senza tregua, intitolato semplicemente Senza tregua 2). Non tutto funziona quanto dovrebbe, ma è impossibile volergli male.

The Protector

Ovvero come omaggiare John Woo anche senza pistole.

The Raid

Uno dei film che consigliamo più spesso in queste liste, e come potrebbe essere altrimenti? Ne avevamo parlato tra l’altro qui.

Undisputed 3

Ancora Scott Adkins, ma questa volta niente sparatorie: il terzo capitolo di questa saga relativamente ignota al di fuori dei circoli action è incentrato ancora una volta sulle care vecchie botte, con un torneo di arti marziali organizzato in galera. Resta uno dei migliori film action di questi anni Duemila, e potrebbe (e dovrebbe) farvi venire voglia di recuperare anche i primi due ottimi capitoli, e poi anche il quarto, altrettanto buono.

