I nostri consigli sui film di Natale da vedere in streaming su Disney Plus

C’è un genere cinematografico che ha una particolarità: è in grado di essere migliorato, di diventare più bello, in un periodo ben preciso. Sono i film di Natale ovviamente. Hanno una vita molto breve durante l’anno, a dicembre ritorna la voglia di vederli e finisce a gennaio. Fuori dalla stagione è molto difficile goderseli, ma nel momento giusto… sono come una cioccolata calda di fronte al fuoco. Golosi e rilassanti, regalano dei momenti perfetti, soprattutto nella fruizione casalinga, e sono un rito che si ripete ogni 365 giorni.

Su Disney Plus c’è però il rischio di passare ore nell’ampio catalogo di film di Natale disponibili in streaming prima di decidere cosa vedere. Vi proponiamo allora una lista di dieci titoli che piacciono particolarmente alla redazione e che crediamo possano fare al caso vostro. Partiamo subito con un film dalla forma particolare, nato proprio all’interno della piattaforma.

Guardiani della Galassia: Holiday Special

Consigliato a chi ha poco tempo per grandi emozioni

Le special presentation Marvel sono una curiosa novità nel formato delle produzioni. Sono brevi film di circa un’ora con una scala ridotta rispetto ai kolossal della casa delle idee che arrivano in sala. Sono però pieni di atmosfera. Dopo l’horror Licantropus, James Gunn ha fatto il suo Holiday Special per i Guardiani della Galassia che omaggia quello sbeffeggiato di Star Wars e riesce ad essere uno spasso. Drax e Mantis vedono Peter Quill triste perché Gamora se n’è andata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Partono così in missione per tirarlo su di morale regalandogli il suo eroe: Kevin Bacon. Un gioiellino inaspettato.

Mamma ho perso l’aereo

Consigliato a chi ha bisogno di sfogarsi

Avete mai pensato a Mamma ho perso l’aereo come un film catartico? Le disavventure di Kevin McCallister dimenticato a casa dai genitori partiti per le vacanze di Natale ha una svolta (comica) action nella seconda parte. Il ragazzino contro i due malintenzionati che cercano di entrare nell’edificio è un momento di piena soddisfazione cinematografica. Se avete qualche pensiero rabbioso accumulato durante l’anno lo sfogherete insieme alle trappole e ai colpi letali assestati ai cattivi. Risate per tutta la famiglia e soddisfazione per gli adulti. Ben gli sta!

Topolino e la magia del Natale

Consigliato a chi vorrebbe che fosse sempre Natale

Ve l’abbiamo raccontato nel nostro speciale dell’anno scorso, Topolino e la magia del Natale è un delizioso prodotto da cassetta (le VHS che si compravano sulla fiducia) con un episodio veramente indimenticabile. La giornata infinita di Qui, Quo e Qua costretti in un loop temporale per il loro desiderio di rivivere sempre la festa in famiglia lo rende un film di Natale perfetto per onorare le tradizioni. La facilità del racconto rende i tre capitoli perfetti per una visione distratta, anche dei più piccoli.

The Nightmare Before Christmas

Consigliato a chi è nostalgico di Halloween

The Nightmare Before Christmas è un film di Halloween o di Natale? Entrambe le cose, stando al regista Henry Selick. Quindi lo si può vedere due volte nel giro di poche settimane. Anche perché, con atmosfere diverse, il film cambia un po’ faccia. E poi diciamocelo, aspettavamo solo una scusa buona per ritornare da Jack Skeleton e compagnia. Noi ve l’abbiamo fornita.

I tre Christmas carol

Consigliati a chi non capisce al primo colpo che a Natale è importante essere generosi

Canto di Natale di Topolino più Festa in casa Muppet più A Christmas Carol di Zemeckis. Su Disney Plus ci sono tre adattamenti dell’opera di Charles Dickens molto diversi l’uno dall’altro e tutti con una particolarità. Il primo è un’animazione veramente strappacuore, super sintetico ed efficace. Ve ne avevamo parlato qui. Il secondo è un adattamento splendido e veramente delizioso, che coinvolge e piace a tutti. Il terzo invece è il più sperimentale, con una motion capture agli albori è invecchiato non troppo bene, ma è girato benissimo e ha un grande cast!

Miracolo nella 34a strada

Consigliato a chi cerca un classico nel classico

Disney Plus ci va giù pesante quando si tratta dei fondamentali. Ecco quindi i due Miracolo nella 34a strada. L’originale del 1947 diretto da George Seaton ha avuto un ritorno di fiamma con la versione del 1994 di Les Mayfield su sceneggiatura di John Huges. Un uomo che impersona Babbo Natale si convince di esserlo veramente. Diventa un caso che coinvolge l’opinione pubblica: bisogna dimostrare la possibilità dell’esistenza di Babbo Natale. Zucchero in abbondanza per questo film tradizionale da festività presente sulla piattaforma nelle due versioni.

Il primo Natale

Consigliato a chi preferisce i film di Natale made in Italy

Prima della pandemia, in un anno cinematografico in stato di grazia, Ficarra e Picone hanno sorpreso il botteghino con Il primo Natale. Un film molto semplice e simpatico, che ha il merito di inserirsi perfettamente nelle atmosfere festive con una comicità per tutta la famiglia. C’è da preparare un presepe vivente il parroco don Valentino coordina i lavori e il ladro di reliquie Salvo cerca di impossessarsi degli oggetti. I due, per un miracolo, finiranno catapultati nell’anno zero e catturati dai romani.

Die Hard – Trappola di cristallo

Consigliato a chi vuole il più grande film di Natale di sempre

Chi l’ha detto che per un bel film di Natale servano buoni sentimenti, addobbi, decorazioni e Babbo Natale? John McTiernan lo nasconde dentro un grandissimo action. John McClane contro Hans Gruber, Bruce Willis contro Alan Rickman in una sfida scritta così bene che non vi accorgerete che invece è pienamente coerente con quest’altro lo spirito. Ci sono traumi da superare, parti di sé da accettare, salvare la situazione per salvare le feste utilizzando pistole, pugni e decorazioni.

Iron Man 3

Consigliato a chi vuole un film di natale spettacolare, costosissimo e fondamentale per la Marvel

Shane Black maschera il Canto di Natale dentro all’enorme e colossale finale della trilogia di Iron Man. Tony Stark deve affrontare i suoi demoni, o meglio i suoi fantasmi. È un soldato traumatizzato, un genio, miliardario, playboy, filantropo che si trasforma in una persona vera. Basta armatura, la vera forza è quella che uno ha dentro. Sembra di vedere Dickens guardando questo film uscito ad aprile, ma perfetto per dicembre.

Frozen

Consigliato a chi ascolta senza sosta le canzoni di Natale

Let it Go è una canzone di Natale anche se parla di altro. Into the Unknown anche. Non serve avere figli per saperlo, Frozen è un’ossessione che colpisce tutta la famiglia ma che fa impazzire i più piccoli. La colonna sonora riprodotta senza soluzione di continuità e tanta magia, freddo, neve e buoni sentimenti fanno di Frozen un classico imperdibile mentre si accendono le luci e si taglia un buon panettone.

Cosa ne pensate della nostra selezione dei film di Natale da vedere in streaming su Disney Plus? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!