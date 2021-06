Si potrebbe riassumere tutta la retorica dinella frase “i nostri ragazzi vanno a difendere la patria” (meglio se pronunciata con aria vagamente patriottica).

Nel 2001 Michael Bay arrivava in sala con un film costato all’America quasi quanto i danni fatti dagli aerei nemici durante l’attacco da cui prende spunto (non contando l’inflazione). Promosso come il nuovo Titanic il film non ebbe il successo sperato al botteghino, costringendo alle dimissioni Peter Schneider, l’allora capo dei Walt Disney Studios.

Pearl Harbor era tutto quello che sarà il cinema di Bay a venire. Lo si vede sin dalla prima scena: i due protagonisti giocano da bambini con gli aerei, sono due grandi amici. Per un errore prendono il volo e provano per qualche secondo l’emozione dell’aria. Una volta a terra uno difenderà l’altro dal padre arrabbiato e l’esperienza li renderà migliori amici per la vita. Una sequenza che sembra scritta da un adolescente convinto che siano solo le ...