Disponibile a partire dal 27 aprile nei cinema italiani, 65 – Fuga dalla Terra è un thriller fantascientifico diretto da Scott Beck e Bryan Woods. Un film che vede il pilota Mills approdare su un pianeta inesplorato, che si rivela essere popolato da creature preistoriche estremamente pericolose. Sulla carta sembra un’opera d’altri tempi, ma forte della presenza del magnetico Adam Driver nel ruolo del protagonista e di un’idea di fondo così semplice e immediata da emergere nel panorama cinematografico attuale.

E poi diciamolo: i dinosauri hanno da sempre un fascino assurdo sul pubblico di tutto il mondo.

Se nel mercato videoludico viene spesso citato Dino Crisis come punto di contatto tra esseri umani e dinosauri, il mondo del cinema è invece abbastanza orfano di questa tipologia di racconti. Paradossalmente ci pensano i B-Movie in stile Asylum a tenere viva la presenza delle creature preistoriche sul piccolo e grande schermo, ma non si può certo dire che si tratti di opere immortali che verranno tramandate nel tempo. In occasione dell’uscita di 65 – Fuga dalla Terra, abbiamo quindi deciso di raccogliere cinque film di vario genere con un grande focus sui dinosauri, nella speranza di sbloccarvi qualche ricordo o di farvi scoprire qualche rara perla cinematografica.

JURASSIC PARK

Ok, Jurassic Park non ha bisogno di alcuna presentazione. Film uscito nel 1993 dalle sapienti mani di Steven Spielberg, l’adattamento per il cinema del romanzo di Michael Crichton è una perla di rara bellezza. Uno di quei film che, visti a trent’anni di distanza, appaiono ancora attuali grazie a uno studio maniacale sugli animatroni e una cura spasmodica sulla CGI, all’epoca praticamente agli albori (al netto dei primi esperimenti degli anni ottanta).

Che sia per la trama accattivante, per gli effetti speciali o per i memorabili dialoghi, Jurassic Park è e rimarrà sempre il metro di misura con il quale dovranno confrontarsi tutti i film con i dinosauri. Un confronto che, diciamolo, difficilmente permetterà allo sfidante di emergere vincitore, garantendo all’opera prodotta da Universal Pictures di venire ricordata per sempre.

CARNOSAUR – LA DISTRUZIONE

Pensavate che Jurassic Park fosse l’unico film con i dinosauri tratto da un romanzo a essere uscito nel 1993? Beh, vi sbagliavate. Carnosaur – La distruzione è ispirato all’omonimo libro scritto da John Brosnan nel 1984 e vede la dottoressa Jane Tiptree ribellarsi alla Eunice, azienda che manipola il DNA dei polli per migliorarne la qualità della carne. Convinta che l’essere umano sia troppo pericoloso per la Terra, la scienziata decide quindi di creare in laboratorio dei dinosauri, liberandoli poi con lo scopo di fare una strage. Questo è solo l’inizio di una storia che, nel corso degli 83 minuti di durata, non fa che degenerare, sino a un finale davvero inaspettato.

Si tratta di un film di serie B, girato in una sola settimana con lo scopo di battere sul tempo il film di Spielberg. Ma la vera ciliegina sulla torta è che la succitata dottoressa Jane Tiptree è interpretata dalla più volte nominata all’Oscar Diane Ladd (Alice non abita più qui, Cuore selvaggio), madre dell’attrice Laura Dern. Laura Dern che, in Jurassic Park, interpreta la co-protagonista Ellie Sattler.

THE LOST DINOSAURS

Facciamo un brusco salto in avanti nel tempo arrivando al 2012, quando il regista Sid Benneett riesce a portare sul grande schermo The Lost Dinosaurs. Stiamo parlando di un film in stile mockumentary, basato su un costante utilizzo della soggettiva come accade anche nei più famosi The Blair Witch Project e Cloverfield. La trama vede un ragazzo partire di nascosto insieme a un gruppo di scienziati per una spedizione misteriosa. Spedizione che porterà il gruppo a precipitare in una foresta del Congo, popolata da misteriose creature provenienti dal passato.

Pur non trattandosi di un film indimenticabile, The Lost Dinosaurs vanta il medesimo fascino di 65 – Fuga dalla Terra. Il fascino di un film pensato per mostrare i dinosauri, ma capace di costruire una semplice (ma interessante) struttura narrativa attorno a questa esigenza commerciale. Il risultato è più che discreto e, se volete scoprirlo con i vostri occhi, lo potete trovare sia su Netflix che su Amazon Prime Video.

WE’RE BACK! – 4 DINOSAURI A NEW YORK

Da grandi amanti dell’animazione non poteva mandare in questa lista anche un film appartenente a questa categoria. Scartando il più celebre Alla ricerca della Valle Incantata, abbiamo quindi deciso di portare in trionfo un grande classico degli anni Novanta: We’re Back! – 4 Dinosauri a New York. Opera targata Amblimation e scritta dal premio Oscar John Patrick Shanley, 4 Dinosauri a New York racconta la vicenda di quattro creature preistoriche portate nel presente e rese intelligenti da uno scienziato di nome Occhidolci. Ha quindi inizio un’avventura che vedrà il gruppo di dinosauri incontrare Louie, un ragazzino deciso a scappare dalla propria famiglia, e affrontare il gemello malvagio del succitato scienziato.

Stiamo parlando di un film molto caro ai ragazzini cresciuti negli anni Novanta, ma che all’epoca ricevette critiche molto severe e che si rivelò un grande flop commerciale, non arrivando neppure a compensare i 10 milioni di dollari di budget. Un vero peccato, perché le canzoni riescono ad aggrapparsi salde alla memoria e il ruolo di Rex, il protagonista, venne dato a John Goodman, attore sensazionale qui in grado di dimostrare per l’ennesima volta la propria poliedricità.

THE VELOCIPASTOR

Chiudiamo in bellezza con una vera chicca del trash: The Velocipastor. Film del 2019 diretto da Brendan Steere, The Velocipastor narra la storia di Doug Jones, un prete che, dopo essere entrato in contatto con un manufatto magico, ottiene il potere di assumere la forma di un dinosauro. Un potere che utilizzerà per scoprire di più sul proprio passato, ma che rischia di corrompere la sua anima una volta per tutte. Inutile dire che si tratta di una vera perla. Una visione perfetta per un sabato sera in compagnia degli amici.

E voi che cosa ne pensate? Quale di questi film a tema “dinosauri” avete visto e quali vi mancano? Fateci sapere se anche a voi mancano le pellicole con protagonisti i giganteschi rettili del passato e se, di conseguenza, andrete al cinema a vedere 65 – Fuga dalla Terra. Nel frattempo, noi non possiamo far altro che aspettare i vostri commenti, che vi invitiamo a lasciare anche nela chat del canale Twitch di BadTasteItalia, dal quale trasmettiamo ormai tutti i giorni.

