Breve storia dell’Academy

A poche ore dall'attesissima Notte degli Oscar è venuto il momento di approfondire la nostra conoscenza dell'Academy, l'organizzazione che assegna il premio più prestigioso dell'industria cinematografica americana – e del mondo.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences è l’organizzazione cinematografica più importante al mondo ed è composta da oltre diecimila professionisti del settore. Tra i suoi tanti obiettivi, quello di preservare la storia del cinema, promuoverne gli avanzamenti tecnici e riconoscere successi industriali attraverso la cerimonia degli Oscar, l’evento più prestigioso del mondo dell’intrattenimento.

L’Academy è nata nel 1927 come società senza scopo di lucro: all’epoca era composta da 36 membri tra dirigenti, produttori e luminari del cinema dell’epoca. Il primo presidente dell’Academy fu Douglas Fairbanks.

Dal 1975 è ospitata all’8949 Wilshire Boulevard a Beverly Hills, in un edificio di sette piani che comprende anche il Samuel Goldwyn Theater. Tra le altre strutture dell’Academy ricordiamo la Margaret Herrick Library, l’Academy Film Archive, il Pickford Center for Motion Picture Study (che ospita anche il Linwood Dunn Theater). Dal settembre 2021 è anche aperto l’Academy Museum, progettato da Renzo Piano e ricco di gallerie, spazi espositivi, aree educative e sale da proiezione.

La struttura dell’Academy

L’Academy è divisa in 17 rami: attori, direttori casting, direttori della fotografia, costumisti, registi, documentaristi, dirigenti, montatori, artisti del trucco e parrucco, responsabili marketing e relazioni pubbliche, musicisti, produttori, scenografi, autori di corti live action e animati, responsabili del suono, artisti degli effetti visivi e sceneggiatori.

Il Board of Governors (il consiglio di amministrazione) si occupa della gestione generale ed è composto da rappresentanti di tutti e 17 i rami: ogni Governor ha un mandato di tre anni, può far parte del Board per un massimo di 12 anni per non più di due volte consecutive (deve esserci poi una pausa di almeno due anni prima che venga rieletto). I dirigenti sono invece il CEO, il presidente, primo vice presidente, tre vice presidenti, tesoriere e segretario. David Rubin è stato ri-eletto presidente nel 2020. L’attuale CEO è Dawn Hudson, che guida uno staff di circa 650 persone.

Tra gli attuali membri del Board of Governors menzioniamo Michael Apted, Annette Bening, Kathryn Bigelow, Lisa Cholodenko, Bill Condon, Alex Gibney, Tom Hanks, Kathleen Kennedy, John Lasseter, Amy Pascal, Dante Spinotti.

Come si entra a far parte dell’Academy

Per entrare a far parte dell’Academy bisogna essere invitati dal Board of Governors, e aver conseguito meriti nell’industria cinematografica. Il criterio include avere realizzato opere che riflettano gli alti standard dell’Academy, un risultato che si distingua dagli altri in maniera unica oppure l’aver dato un contributo straordinario alle arti e alle scienze cinematografiche.

L’appartenenza all’Academy non ha scadenze, anche se si ha difficoltà a realizzare o partecipare a nuovi lavori.

I membri italiani dell’Academy

Non c’è una lista completa di tutte le migliaia di membri dell’Academy, tuttavia ogni anno vengono annunciati i nuovi membri. Nel 2020 sono entrati a far parte dell’organizzazione 21 artisti tra cui Pierfrancesco Favino, Francesca Archibugi, Cristina Comencini, Maria Sole Tognazzi, Alberto Barbera e Carlo Chatrian, Francesca Calvelli, Roberto Perpignani, Nicoletta Ercole, Massimo Cantini Parrini, Esmè Sciaroni, Andrea Guerra, Lele Marchitelli, Livia Borgognoni, Paola Comencini, Emanuela Cozzi, Giovanna Ferrari, Adriano Di Lorenzo, Luca Fascione, Claudia Tomassini, Elda Ferri

Nel 2021 invece sono stati invitati, tra gli altri, Francesco Pegoretti, Maurizio Argentieri, Daniele Bigi, Giovanna Fossati.

