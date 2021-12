Come promesso, la Warner Bros ha diffuso oggi il primo trailer anche in italiano di, che arriverà nelle sale italiane il 13 aprile.

Ecco allora una serie di dettagli e curiosità che abbiamo appreso grazie a questo primo sguardo.

Bentornati a Hogwarts

Il trailer si apre con una panoramica di Hogwarts, la celebre Scuola di Magia e Stregoneria, che torna dopo aver fatto una breve apparizione anche nei Crimini di Grindelwald. Nei Segreti di Silente i fan di Harry Potter troveranno pane per i propri denti. Nella sequenza iniziale vediamo due Cercatori di Grifondoro e Serpeverde alle prese con un boccino d’oro. Nelle sequenze successive notiamo altri luoghi del castello, tra cui la Sala Grande e la Stanza delle Necessità.

Jacob è un mago?

Non proprio. “Silente voleva che avessi questa” dice Newt a Jacob in una sequenza ambientata su un treno in cui gli consegna una bacchetta. Con tutta probabilità si tratta di depistaggio, con il Babbano magari costretto a infiltrarsi tra i maghi. In una sequenza lo troviamo infatti in mezzo al caos nel corso di una cena di gala (con Queenie).

Kowalski, dopo la fine del secondo film, entrerà anche a Hogwarts come dimostrano la sequenza in cui prende una passaporta nella Stanza delle Necessità e quella in Sala Grande. È vero, ai Babbani Hogwarts dovrebbe sembrare soltanto un mucchio di rovine grazie a un incantesimo di protezione, ma nella saga di Harry Potter ci sono dei casi in cui a dei Babbani viene permesso di entrare nella scuola (come ai genitori di Mirtilla Malcontenta dopo il suo omicidio).

Nuove ambientazioni

Nel corso del 2018 abbiamo appreso che ogni film della serie di Animali Fantastici sarebbe stato ambientato in un posto diverso. Il primo in America, il secondo a Londra e Parigi.

“È una storia di scala globale in fine dei conti” aveva commentato il regista David Yates, “e visto che il nostro pubblico lo è, è ancora più eccitante portare la storia in diverse parti del mondo“.

Il terzo capitolo sarebbe stato ambientato a Rio de Janeiro, in Brasile, ma alla fine dopo la riscrittura della sceneggiatura tutti i piani sono cambiati, perciò le ambientazioni principali saranno Berlino e il Bhutan, un piccolo stato himalayano dell’Asia. A giudicare da alcune sequenze del trailer rivedremo anche New York (in una scena Silente cammina con il ponte di Brooklyn alle spalle).

Nuove creature

Il trailer ci mostra un mucchio di nuovi Animali Fantastici. Oltre allo Snaso e a Picket l’Asticello il trailer ci mostra:

Una creatura con un grosso pungiglione, che potrebbe corrispondere a una Manticora o a un Fiammagranchio . entrambi menzionati nei film di Harry Potter;

o a un . entrambi menzionati nei film di Harry Potter; Una creatura alata dal petto gonfio che porta Newt in volo;

Il cucciolo di una creatura che potrebbe corrispondere al Qilin, creatura della mitologia cinese;

Dov’è Tina?

Particolarmente sospetta è l’assenza di Tina Goldstein, che non appare neanche fugacemente in questo primo sguardo al film. La donna sarà impegnata in una missione specifica o il personaggio farà effettivamente solo una breve apparizione? Sappiamo che Katherine Waterston non è stata molto sul set (si vocifera che in parte sia dovuto al fatto che abbia preso il Covid-19 e che abbia impiegato molti mesi per riprendersi).

C’è da dire che altri personaggi introdotti nel film precedente, come Nicholas Flamel e Nagini, non ci saranno.

I fratelli di Silente

“Conoscevo mio fratello, Potter. Ha succhiato la segretezza con il latte di mia madre. Segreti e bugie, ecco come siamo cresciuti, e Albus… aveva un talento naturale.”

– Aberforth Silente, Harry Potter e i Doni della Morte

In questo film conosceremo finalmente il giovane Aberforth Silente, proprietario della Testa di Porco, locanda a Hogsmeade. La locanda l’avevamo già vista in due occasioni nella saga di Harry Potter: nell’Ordine della Fenice e nei Doni della Morte: Parte 2. Aberforth è interpretato questa volta da Richard Coyle (che molti conoscono per il suo ruolo nella serie Netflix di Sabrina). In passato è stato interpretato da Jim McManus in Harry Potter e l’Ordine della Fenice e da Ciaran Hinds nei Doni della Morte: Parte 2.

L’altro fratello, o presunto tale, è intanto al servizio di Grindelwald a Nurmengard, sua dimora. In una scena decisamente misteriosa troviamo il ragazzo in compagnia di una Fenice. Alla fine del film precedente Grindelwald spiegava a Credence:

C’è una leggenda nella tua famiglia di una fenice che accorre dai suoi membri nell’estremo bisogno. È tuo diritto di nascita, come anche il nome che io ti restituisco. Aurelius Silente.

Quanta verità c’è nelle parole di Grindelwald? E perché la Fenice accorre in aiuto di Aurelius? Ha bisogno di aiuto?

Fratelli a parte, nella famiglia Silente c’era anche una sorella, Ariana, morta in circostanze drammatiche dopo uno scontro che coinvolse Aberforth, Grindelwald e Albus Silente. In una sequenza notiamo Albus che stringe il patto di sangue. Alle sue spalle notate nulla? È proprio il ritratto di Ariana presente alla Testa di Porco!

Il nuovo Grindelwald

Acclamato dalla folla, in gara per il potere. Grindelwald avrà in questo terzo film un altro volto dopo l’allontanamento di Johnny Depp, quello di Mads Mikkelsen. La produzione ha deciso di proporci un Grindelwald quasi completamente diverso ad eccezione dell’eterocromia (occhi di colore diverso), meno accentuata.

L’attore tra l’altro lo aveva già anticipato:

Abbiamo creato alcuni ponti per permettere al pubblico di riconoscere il personaggio, ma come già detto lo abbiamo fatto nostro. Sono un fan di Johnny Depp da quando l’ho scoperto da giovane, e cercare di replicare la sua intensità e il suo modo di fare è impossibile. Ho dovuto fare qualcosa di mio, perché Johnny Depp è unico e ho dovuto prenderne atto, quindi ho scelto un’altra strada.

