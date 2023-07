Il nuovo film di Darren Aronofsky è un documentario da proiettare nella MSG Sphere.

La MSG Sphere ha fatto molto parlare di sé. Come potrebbe essere altrimenti quando una sfera alta 111,6 metri e larga 157 si accende per la prima volta a illuminare le strade di Las Vegas? Ricoperta da schermi Led, può ospitare al suo interno fino a 23.000 persone diventando una vera e propria arena virtuale dotata di un sistema audio all’avanguardia con 164.000 altoparlanti per un suono diffuso da ogni direzione.

Dentro lo schermo, dalla risoluzione record per un Led, permetterà agli spettatori di immergersi in un’esperienza multisensoriale fatta di sedili aptici e di effetti che simulano le condizioni ambientali. Un investimento costato più di 2 miliardi di dollari che diventerà presto vorace di contenuti per ripagarsi.

Pubblicità all’esterno, eventi all’interno tra cui un video-concerto degli U2. Il cinema entrerà nella MSG Sphere grazie a Darren Aronofsky e al suo avvolgente film Postcard From Earth, attualmente nelle fasi di post produzione.

Nuove tecnologie per la MSG Sphere

Oltre agli innovativi pannelli Led e alla qualità immersiva dei posti a sedere, per permettere al pubblico di osservare il “cielo” della cupola aprirsi in uno spettacolo di enormi dimensioni è stata creata un’apposita cinepresa.

Aronofsky è stato il primo a sperimentarla per il suo documentario sulle meraviglie della terra. Insieme al direttore della fotografia Matthew Libatique ha imparato a usare il sistema di ripresa chiamato Big Sky. Una camera a lente singola con un sensore di immagine HDR di 316 megapixel che può catturare immagini 18K x 18K a più di 120 fotogrammi al secondo. La cinepresa è dotata di due lenti con campo di ripresa di 150 e 165 gradi.

Il regista spiega che, dato il cambio di paradigma delle immagini catturate dalla Big Sky, non più da schermo piatto ma da cupola circolare, si sono presentate innumerevoli difficoltà sul set. Per girare Postcard From Earth hanno dovuto imparare facendo, correggere il tiro sbagliando e ricominciando. Così ha raccontato la lavorazione Darren Aronofsky:

La cinepresa ha una risoluzione incredibilmente alta e un enorme campo visivo. È una cosa positiva per molti motivi, ma presenta anche infinite sfide. Ci sono cose che funzionano particolarmente bene con Sphere e altre che presentano nuovi problemi da risolvere. Man mano che diversi artisti ci metteranno le mani, sono sicuro che troveranno modi innovativi per usarli e per colpire il pubblico in modi diversi.

Com’è il film?

Si sa ancora poco di come sarà il documentario. Il regista ha spiegato però di aver girato una scena in cui il soggetto è una mantide religiosa appoggiata su un ramo. Sarà un viaggio nelle meraviglie della terra che potrà ingigantire la vita più nascosta nella natura. Aronofsky è convinto che, tra una ventina di film, la tecnica si sarà perfezionata così tanto che la sfera avrà un effetto ancora più incredibile.

Il film debutterà il 6 ottobre e il file avrà un peso di mezzo petabyte (!) per contenere l’incredibile risoluzione e la traccia audio diffusa su tutti gli altoparlanti. Per il regista la missione del film è quella di strappare le persone dal lusso e dal trambusto della Strip di Las Vegas, tutta costruita dall’uomo, e immergersi invece nella meraviglia della scoperta. Vuole insomma ricreare il timore reverenziale verso la bellezza del mondo naturale.

La curiosità condivisa da tutti è però un’altra, molto diversa da quella meramente documentaristica. La MSG Sphere sarà in grado di mantenere le promesse spettacolari? Sarà mai un’alternativa ai consueti cinema Premium Large Format? Se così fosse potremmo essere di fronte a un nuovo livello dell’intrattenimento audiovisivo.

