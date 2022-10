Black Panther: Wakanda Forever, quali sono le origini a fumetti delle Midnight Angels?

Black Panther: Wakanda Forever non è certo il film Marvel più fortunato della storia. La triste scomparsa di Chadwick Boseman ha costretto gli sceneggiatori e l’intera produzione a ripensare la pellicola, cercando di trovare un modo per raccontare una buona storia e, allo stesso tempo, di portare rispetto a un attore che ha dato tutto sé stesso nella prima opera dedicata a T’Challa. Dopotutto non stiamo parlando di un personaggio qualsiasi, ma di Pantera Nera, un vero simbolo per moltissime persone al mondo. Un emblema di coraggio, potere e di rispetto che ha da sempre superato i confini delle pagine a fumetti.

È proprio dai fumetti, però, che gli autori pescano spesso alcune idee per le pellicole targate Marvel Studios. Talvolta è il concept di base della pellicola, altre volte l’evoluzione di un personaggio e altre volte ancora il “semplice” design di un costume o di un’arma. Wakanda Forever non è da meno, anche se è evidente sin da ora l’interesse di Ryan Coogler nel creare una propria versione della storia e dei vari personaggi presenti nella pellicola. Ne è un esempio Namor, trasformato da sovrano di Atlantide a sovrano di Talokan, con chiara deriva azteca.

Di tanto in tanto però, il design dei fumetti viene rispettato con maggiore precisione, dimostrando grande dedizione verso il materiale originale. Arriviamo quindi al poster pubblicato per le sale del circuito ScreenX, grazie al quale possiamo vedere il nuovo outfit di Okoye (Danai Gurira). I fan dei fumetti non si saranno lasciati sfuggire la citazione alle Midnight Angels, task force wakandiana ideata nel 2010 da Jonathan Maberry e Scot Eaton. Citazione poi confermata dalle foto dei costumi di scena e persino dal frame di un trailer. Se siete curiosi di scoprire le loro origini, mentre attendete insieme a noi l’arrivo di Wakanda Forever, siete arrivati all’articolo giusto.

IL MEGLIO DEL MEGLIO

Come già accennato, le Midnight Angels sono un gruppo di guerriere scelte tra le migliori combattenti del Wakanda. Stiamo parlando, infatti, di una task force d’élite delle Dora Milaje creata inizialmente con lo scopo di supportare Deadpool nella sua missione per uccidere Destino (sì, lo storico rivale dei Fantastici Quattro). La comandante di questo team è Teela, ma non sono molte le informazioni sul suo passato in nostro possesso. L’unica cosa certa è la sua determinazione a completare la missione assegnatagli, caratteristica che l’ha spinta a combattere strenuamente sul confine tra Symkaria e Latveria.

In supporto a Teela sono state mandate Aneka, Ayo e altre tre guerriere senza nome. Aneka è colei che si occupa di addestrare le Dora Milaje. Pupilla di re T’Challa, negli anni successivi è rimasta coinvolta in un duro processo voluto dalla regina Ramonda (madre di Shuri), che alla fine l’ha vista colpevole di omicidio. Fortunatamente è intervenuta Ayo ad aiutare la sua amica, permettendole di fuggire di prigione e di allontanarsi dalla capitale del Wakanda.

UNA SQUADRA TECNOLOGICAMENTE AVANZATA

Per affrontare le numerose missioni decise dal loro sovrano, le Midnight Angels sono attrezzate con la miglior tecnologia possibile. Questo vale sia per quanto riguarda la loro armatura (l’Angelo di Mezzanotte), ma anche per il loro principale mezzo di trasporto: la Daga. La Daga (Dagger, in originale) non è altro che un Quinjet modificato per garantire il massimo delle prestazioni e della potenza di fuoco. Entrambi questi elementi sono comparsi per la prima volta nella saga Doomwar di Maberry ed Eaton, ma fanno più volte la loro comparsa nella run di Black Panther scritta da Ta-Nehisi Coates. Saga dove assistiamo anche al ritorno di Ezekiel Stane, figlio di quell’Obadiah interpretato nel primo Iron Man da Jeff Bridges.

LE MIDNIGHT ANGELS IN BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Al momento non è ancora noto se vedremo davvero le Midnight Angels all’interno del MCU, ma quel che appare ormai certa è la presenza di una nuova armatura per le Dora Milaje. Un’armatura che, a differenza della controparte a fumetti, appare meno tecnologica e più vicina a un abito rituale. Non escludiamo, però, che questo nuovo outfit possa nascondere qualche segreto. Dopotutto nei fumetti sopracitati vediamo Ayo attivare l’Angelo della Mezzanotte e portare in salvo Aneka grazie a delle ali meccaniche. Ali che, nel caso Ryan Coogler avesse deciso di inserirle anche nel suo nuovo film, potrebbero essere state realizzate da Riri Williams (Dominique Thorne).

Segnaliamo, infine, che Ayo e Aneka saranno entrambi personaggi presenti in Black Panther: Wakanda Forever, interpretati rispettivamente da Florence Kasumba e Michaela Coel. Se per la Coel si tratta della prima comparsa all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel, lo stesso non si può dire per Florence Kasumba. L’attrice ha infatti già prestato il volto ad Ayo sin da Captain America: Civil War, per riprendere poi il ruolo in quasi tutte le pellicole successive nelle quali era coinvolto il Wakanda. L’aggiunta al cast di un’altra guerriera facente parte nei fumetti delle Midnight Angels ci vorrebbe far credere al loro arrivo nel MCU, ma come sempre preferiamo attendere una conferma ufficiale prima di dare la loro presenza per certa.

Black Panther: Wakanda Forever sarà disponibile in tutti i cinema italiani a partire dal 9 novembre, con due giorni di anticipo rispetto al resto del mondo.

