Black Panther: Wakanda Forever, quali sono le origini a fumetti del personaggio presente nella post credit?

Per chi vi scrive, Black Panther: Wakanda Forever è stato un buon film. Non un capolavoro, come alcuni hanno affermato, ma nemmeno un’opera indegna del nostro tempo. Da amanti dei fumetti abbiamo trovato numerosi riferimenti alle migliori storie del personaggio nato su carta stampata. Basti pensare a Namor che, seppur con etnia e origini differenti, rispecchia quasi del tutto la controparte originale. Insomma: se le storie Marvel sono la vostra linfa vitale, Wakanda Forever saprà emozionarvi in più momenti.

Ma quali sono le origini a fumetti di quel personaggio che compare nella post credit?

Una domanda legittima, ma che inevitabilmente ci condurrà nella pericolosa zona spoiler. Se non avete ancora assistito allo scontro tra il Wakanda e Talocan, siete ancora in tempo per smettere di leggere questo articolo. Se il banner in rosso e questo avvertimento vi lasciano invece indifferenti, mettetevi comodi e seguiteci in questo viaggio nel multiverso.

PERSONAGGI DIFFERENTI

Partiamo da un ragionamento molto semplice: il figlio di T’Challa che compare a fine film si chiama esattamente come suo padre, ma per gli abitanti di Haiti risponde al nome di Toussaint. In ogni caso, non ci sono collegamenti diretti con il personaggio di Azari, unico figlio di Pantera Nera che abbiamo potuto incontrare tra le pagine dei fumetti. Se si tratti o meno della stessa persona, quindi, solo il tempo saprà dircelo. È molto probabile, però, che il giovane Toussaint svolga solo una funzione commemorativa nei confronti del defunto T’Challa. Non ci troviamo di fronte, infatti, a una manovra narrativa in stile Kate Bishop (Hawkeye) o Kamala Khan (Ms. Marvel), bensì a un più semplice omaggio. Un omaggio pensato per evidenziare come, nonostante tutto, l’eredità di Black Panther viva ancora attraverso un suo erede.

LE PRIME APPARIZIONI DI AZARI

Ipotizzando che, in futuro, il percorso di Toussaint e quello di Azari coincidano, è giusto evidenziare come le due origini siano completamente differenti. Differenti non solo da una versione di Azari, ma da tutte quelle che conosciamo. Il figlio di T’Challa, infatti, è comparso più volte nei fumetti Marvel, ma mai nell’universo canonico.

La prima volta che sentiamo parlare di questo personaggio è nel film d’animazione Next Avengers – Gli eroi di domani (Terra-555326), datato 2008. In questo lungometraggio diretto da Jay Oliva e Gary Hartle, un gruppo di Giovani Vendicatori si trova a dover fronteggiare un Ultron deciso a sterminare gli Eroi più Potenti della Terra. Creato da Christopher Yost, Greg Johnson e Craig Kyle, questo Azari è figlio di T’Challa e di Tempesta, la celeberrima eroina degli X-Men.

Azari T’Challa di Terra-10071 è pressoché lo stesso personaggio visto nella succitata pellicola, ma in una versione a fumetti scritta da Brian Michael Bendis e disegnata da John Romita Jr.. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un eroe in possesso sia dei poteri di Pantera Nera che di quelli di Ororo Munroe, ovvero la manipolazione dell’elettricità. Di questo Azari ne esiste anche una versione identica, ma di una linea dimensionale differente che prende il nome di Terra-10943.

LE ULTIME DUE VERSIONI DEL FIGLIO DI T’CHALLA

Discorso leggermente diverso per Azari di Terra-32323, che nonostante mantenga gli stessi genitori, non fa parte dei Next Avengers. Il ragazzo vive in una dimensione dove la saga Civil War non si è mai conclusa e i supereroi sono in costante lotta tra loro. Reclutato in una missione da Peter Parker per sottrarre dei preziosi oggetti a Bestia degli X-Men, Azari rischia la vita e viene salvato prima dallo stesso Peter e, quando la situazione si fa più tragica, dal Venom di quell’universo (Clinton Barton). Nonostante non perda la vita, Azari perde però i poteri in seguito alla bomba fatta esplodere durante la guerra tra Iron Man e Captain America. Una bomba inibitrice sganciata per porre fine alla Guerra Civile una volta per tutte.

Brian Michael Bendis sembra però affezionato al ragazzo wakandiano e, per questo motivo, lo inserisce nei Next Avengers di Terra-TRN591, realtà nella quale Tony Stark è diventato lo Stregone Supremo. Questa volta, però, Azari non è figlio di Tempesta, ma di una donna senza nome. Il ruolo di questo personaggio nella storia Iron Man & Ironheart: Generazioni è davvero minimale, ma è interessante notare come alcuni elementi di questo eroe tornino a farsi sentire attraverso il multiverso.

Non ci è noto sapere se in futuro gli autori Marvel inseriranno Azari anche nella dimensione principale, ma è innegabile che l’influenza del MCU potrebbe spingerli a lavorare in questa direzione.

E voi che cosa ne pensate? Conoscevate già il membro dei Next Avengers, oppure pensavate che Toussaint fosse un personaggio del tutto inedito? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.

