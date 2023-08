Sono passati pochi giorni da quando Blue Beetle è approdato nei cinema di tutto il mondo. Mesi fa, prima delle impressioni positive uscite in seguito alle proiezioni stampa e prima del successo di Barbie, molte persone avrebbero considerato folle far uscire un film come questo a metà agosto. Una scelta che, soprattutto in Italia, non ha mai portato molta fortuna, costringendo spesso le case di produzione a posticipare l’uscita delle proprie pellicole di punta. Eppure, nonostante tutti i deficit del caso, il film diretto da Ángel Manuel Soto (Charm City Kings) ha ricevuto una buona risposta da parte del pubblico, sia dal punto di vista della presenza in sala, che da quella del puro apprezzamento.

Da amanti del genere supereroistico, sia esso espresso attraverso i fumetti o tramite il cinema, siamo rimasti piacevolmente stupiti della notizia. Siamo rimasti ancora più stupiti, però, del fatto che Blue Beetle sia un film veramente piacevole, privo magari di particolari aspirazioni, ma divertente, ben girato e con un mood a suo modo unico. Merito in parte del regista portoricano e della bravura del cast, ma che deve il proprio successo anche al personaggio targato DC Comics. Un personaggio creato (nella sua prima versione) nel lontano 1939, incapace però di finire sotto le luci della ribalta come Batman, Superman e Wonder Woman e, per questo, relegato a eroe di seconda fascia. Un vero peccato, soprattutto visto il potenziale di alcune sue storie, come quelle scritte da Keith Giffen e John Rogers nel recente rilancio del personaggio successivo alla saga Crisi Infinita.

Ma quanti altri eroi bizzarri e secondari esistono in casa DC Comics che potrebbero ottenere un discreto successo al cinema o in televisione? Una marea, in verità. In questi articolo proviamo a raccoglierne cinque, nella speranza possano stupirvi o, quantomeno, incuriosirvi.

MATTER EATER LAD

Cominciamo la nostra selezione con Matter Eater Lad, personaggio creato nel 1963 da Jerry Siegel (papà anche di Superman) e da John Forte. Alieno proveniente da Bismoll, Tenzil Kem (questo il vero nome del personaggio) ha dovuto affrontare un terribile microbo che ha reso tossico qualsiasi alimento sul suo pianeta. La sua razza ha quindi maturato la capacità di ingurgitare qualsiasi tipo di materiale, riuscendo così a sopravvivere. Trattato sempre con piglio umoristico, Matter Eater Lad entrò a far parte della Legione dei Super-Eroi, riuscendo in alcuni casi anche a risolvere situazioni potenzialmente letali per l’intero pianeta. Si tratta di un eroe bizzarro, ma che si sposerebbe alla perfezione con lo stile folle e creativo di James Gunn. Gunn che, all’interno della serie TV Peacemaker, si è infatti divertito a citare il personaggio.

ANIMAL MAN

Bernard “Buddy” Baker, alter ego di Animal Man, è un personaggio creato nel 1965 da Dave Wood e Carmine Infantino. Dopo essere entrato in contatto con un’astronave aliena, Buddy ottiene il potere di copiare le abilità di qualsiasi animale abbia vicino. Un potere assurdo, che nei primi venti anni di vita editoriale del personaggio ha relegato l’eroe a comparsa a dir poco secondaria. Discorso diverso, invece, nel mondo successivo alla Crisi sulle Terre Infinite, dove grazie al bravissimo Grant Morrison prende vita una serie regolare che permette ad Animal Man di divenire famoso in tutto il mondo.

Una serie che mescola storie emozionanti a un’analisi del lessico stesso del fumetto, con conseguente rottura della quarta parete. Siamo certi che, nelle mani di un team capace, Animal Man potrebbe essere un personaggio di grande successo al cinema. Impossibile, a questo punto, non sognarne una versione diretta da Edgar Wright, già autore dei momenti migliori del primo film di Ant-Man.

DETECTIVE CHIMP

Chi è il più grande detective del mondo? Se avete risposto “Batman”, forse non avete mai letto le storie di Detective Chimp. Creato nel 1952 da John Broome e dal già citato Carmine Infantino, Bobo T Chimpanzee è uno scimpanzé con l’intelligenza iper sviluppata che ha deciso di mettere le sue doti al servizio dell’umanità. Come se non bastasse, la “recente” riscrittura delle sue origini ha rivelato come Bobo sia anche immortale, un potere ottenuto quando il suo amico Rex lo portò a visitare la fonte della giovinezza. Divenuto nel tempo un grande fumatore e con forti dipendenze dall’alcol, questo intelligente primate ha spesso collaborato proprio con Batman per risolvere crimini assurdi.

Una piccola nota a piè di pagina: Detective Chimp è già comparso in TV, ma non dove potete pensare. Bobo è infatti tra i protagonisti del film d’animazione Scooby-Doo e Batman – Il caso irrisolto, pellicola del 2018 nella quale lo scimpanzé si troverà a dover affrontare la minaccia dell’Enigmista.

PLASTIC MAN

Proveniente dalla Quality Comics e creato da Jack Cole, Patrick O’Brian era un criminale specializzato nell’apertura di cassaforti. In seguito a un colpo mal riuscito alla Crawford Chemical Works, Patrick entra in contatto con uno speciale liquido che gli permette di modellare il proprio corpo a piacimento (un po’ come il Reed Richards dei Fantastici 4). Dopo essere stato tradito dalla propria banda, decide quindi di abbandonare il crimine e, anzi, di passare dall’altra parte della barricata, divenendo un vero e proprio eroe.

Le storie di Plastic Man sono caratterizzate da una notevole vena umoristica, che ha spinto diversi autori a rimettere mano anche alle sue origini. Come Detective Chimp, anche questo bizzarro supereroe è comparso nel film con protagonisti Batman e Scooby-Doo, mentre a Hollywood è da anni che si parla di una pellicola da solista per Plastic Man. Se questa verrà mai alla luce, però, solo il tempo potrà dircelo.

BOOSTER GOLD

Chiudiamo questa lista con Booster Gold, eroe creato da Dan Jurgens nel 1986 e divenuto sempre più importante all’interno dell’universo della DC Comics. Il suo vero nome è Michael Jon Carter e proviene dal XXV secolo. Alla ricerca di successo e ricchezze, Michael sventa l’omicidio del presidente degli Stati Uniti e si propone come supereroe su commissione. Dopo essere riuscito a entrare anche nella Justice League, Booster Gold incontra Ted Kord, il secondo Blue Beetle, con il quale stringe una profonda amicizia. Personaggio carismatico e disilluso, è divenuto anno dopo anno uno degli eroi secondari più amati dal grande pubblico. Merito soprattutto alla run della Justice League International di Keith Giffen e di J.M. DeMatteis, che stabilirono il tono generale delle avventure di Booster Gold.

E voi quali di questi supereroi conoscevate? Quali vorreste vedere sul grande schermo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, venite a raccontarci le vostre opinioni direttamente nella chat del nostro canale Twitch.

