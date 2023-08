Ecce oggi al cinema Blue Beetle, il film diretto da Angel Manuel Soto incentrato sulla figura di Jaime Reyes (Xolo Maridueña), un neolaureato che entra in possesso di un’antica reliquia biotecnologica aliena: lo Scarabeo. Avrà così inizio un legame simbiotico che metterà a disposizione del giovane un’armatura dai poteri incredibili.

Nel corso di questa prima avventura, il Nostro dovrà affrontare due avversari: Conrad Carapax (Raoul Trujillo) e Victoria Kord (Susan Sarandon), entrambi attirati (per ragioni diverse) dall’enorme potenziale del manufatto alieno.

Come già anticipato in un precedente articolo, la storia editoriale del personaggio è stata frammentaria, e lo stesso ha avuto varie iterazioni: partita nella Golden Age del Fumetto, la carriera di Blue Beetle ha subito brusche frenate, per poi ripartire senza riuscire mai a imporsi all’attenzione del grande pubblico. In questo speciale, ripercorriamo le storie principali vissute – sia in gruppo, sia in solitaria – dallo Scarabeo.

TED KORD

Nei fumetti pubblicati dalla DC Comics, Jaime è il terzo personaggio a portare il nome di battaglia di Blue Beetle: in precedenza, abbiamo fatto la conoscenza di Dan Garnett (ideato nel 1939 da Charles Nichols Wojtkoski sulle pagine di Mystery Men Comics, della Fox Comics) e di Ted Kord, archeologo apparso nel 1966 sulle pagine di Captain Atom della Charlton. Dopo l’acquisizione dei diritti da parte della DC, Ted è stato introdotto nell’universo narrativo dell’editore di Burbank durante l’evento Crisi sulle Terre Infinite (1985), scritto da Marv Wolfman e disegnato da George Pérez.

Per anni, Blue Beetle è stato uno dei membri della Justice League International: insieme a Batman, Martian Manhunter, Lanterna Verde (Guy Gardner), Dr Fate, Mister Miracle e Booster Gold, il Nostro ha animato le fila di un gruppo dall’equilibrio decisamente precario. Si tratta di un ciclo di storie imprescindibile per ogni amante della Nona Arte, una pietra miliare firmata da Keith Giffen, J.M. DeMatteis e Kevin Maguire.

La vita editoriale di Ted, però, si arresta nel 2005, durante l’evento Crisi Infinta, quando perde la vita: la sua morte è straziante, una tragica fatalità dettata dalla volontà di conoscenza, di concludere un’indagine. Questo spiacevole episodio ha spianato la strada all’avvento di Jaime, giovane studente che ha trovato lo scarabeo a El Paso, in Texas, ed è diventato il terzo a portare il manto di Blue Beetle.

Nonostante questo avvicendamento, però, nel 2021 Ted è tornato protagonista di una miniserie intitolata Blue & Gold: Due nel Mirino: scritta da Dan Jurgens e disegnata da Cully Hamner e Ryan Sook, la vicenda è incentrata su Blue Beetle e Booster Gold, una coppia improbabile di supereroi. La lettura è leggera e divertente, in cui ritrovare le dinamiche tipiche dei buddy movie.

JAIME REYES

Al giovane Reyes, invece, la DC Comics ha dedicato tre serie regolari: dopo la prima apparizione nel quinto numero della già citata Crisi Infinita, il giovane Scarabeo (ideato da Giffen, John Rogers e Hamner) è stato al centro di trentasei uscite; in particolare, l’arco narrativo Shellshocked ha gettato le basi per la caratterizzazione di Jaime e – con grande probabilità – anche per la controparte cinematografica del personaggio.

In occasione dei reboot della casa editrice, I Nuovi 52 (2011) e Rinascita (2016), sono state pubblicate due serie dedicate all’ultimo Blue Beetle, ed entrambe non hanno avuto vita lunga: sedici numeri la prima e diciotto la seconda. In queste storie, si è cercato di approfondire la personalità del supereroe, analizzandone sia il rapporto con lo scarabeo, sia quello con Ted Kord, e presentandocelo come un ragazzo fallibile, spesso controverso.

Infine, sfruttando il gancio offerto dall’uscita nelle sale cinematografiche del film, la DC Comics ha affidato ad Adrián Gutiérrez e Josh Trujillo una miniserie in sei numeri, intitolata Diploma di maturità (2023), che rappresenta un’ottima lettura per chi vuole avvicinarsi al personaggio e non sedersi in sala impreparato.

