“Il capolavoro di Luca Guadagnino”: così la stampa internazionale ha accolto Challengers, che arriva in sala con un tale carico di hype che la protagonista Zendaya è addirittura finita da Fazio a parlarne. D’altra parte ci arriva con una rincorsa che è partita già dai tempi di Chiamami col tuo nome, e che è facilitata di questi tempi dal fatto che l’Italia sembra essersi accorta dell’esistenza del tennis grazie a Jannik Sinner. Perché sì, è un thriller, è un film sensuale, è romantico e torbido e drammatico, ma il nuovo di Guadagnino è prima di tutto* un film sul tennis.

*l’abbiamo deciso noi, l’autore potrebbe non essere d’accordo.

Su una ex promessa dello sport diventata allenatrice, e sposata con un ex campione che non vince da eoni, e su una terza persona che ha un legame stretto con entrambi: un film sul tennis, appunto, e sulla gente che gioca a tennis. Tennis! Ci sembrava giusto festeggiare questa ritrovata celebrità dello sport preferito da, boh, Shakira? e un sacco di altra gente, facendo una cosa che ci piace sempre fare: una bella lista. Non è stato facile trovare dieci film che parlassero esclusivamente di tennis, soprattutto perché abbiamo deciso di escludere i documentari; ma ce l’abbiamo fatta: vi promettiamo che in tutti e dieci c’è almeno una scena di palline prese a racchettate. Ah, e prima che ve lo chiediate e ci rimaniate male: no, non ci sono I Tenenbaum, ma se avessimo scelto 11 film li avremmo inseriti.

Borg McEnroe

A metà tra biografia e reimmaginazione artistoide dei personaggi di Björn Borg e John McEnroe, il film di Janus Metz presentato al Festival di Roma nel 2017 è stato quasi subito dimenticato: Challengers diventa quindi l’occasione giusta per riscoprirlo, e apprezzare il tentativo di raccontare una storia nota e vintage con un linguaggio tutto sommato moderno. La scena chiave, quella dell’incontro decisivo a Wimbledon, resta una masterclass di come portare il tennis al cinema.

Break Point

Dimenticatissima commediola per famiglie con sostanzialmente nessuno di famoso e per la regia di Jay Karas, che ha una carriera principalmente televisiva. Racconta la vicenda di due fratelli che si odiano, poi fanno pace e decidono di provare a vincere un torneo del Grande Slam in doppio. Superficiale e innocua, ma in quanto film sul tennis fa il suo dovere.

Il giardino dei Finzi Contini

Il film di Vittorio De Sica tratto dal romanzo di Giorgio Bassani parla ovviamente di tutt’altro, di leggi razziali, di fascismo, di antisemitismo. Ma ehi, al cuore di tutto c’è un campo da tennis: quello della villa del titolo, nel quale i Finzi Contini ospitano i bambini ebrei di Ferrara, espulsi dal locale circolo per via della loro fede. Il tennis poi passa in secondo piano con il procedere della storia, ma ehi, abbiamo detto che non era facile trovare dieci film SOLO su quello.

L’altro uomo

Uno dei thriller meno celebrati di Hitchcock, tratto da un romanzo di Patricia Highsmith e basato su uno “scambio di omicidi” che non è questa la sede giusta per spiegare. Quello che ci interessa è che uno dei due protagonisti è un giocatore di tennis, e nel film c’è anche la scena di una partita, quindi vale.

La battaglia dei sessi

Di quella volta che i tennisti Billie Jean King e Bobby Riggs si sfidarono a una partita d’esibizione per (facciamola breve) protestare contro le disparità economiche nei premi di un noto torneo, e per dimostrare che non è vero che le donne sono più scarse degli uomini a giocare a tennis. Fu un flop clamoroso al box office, che oggi sembra un’assurdità per un film con Emma Stone.

Le streghe di Eastwick

Match Point

Per il film di Woody Allen vale lo stesso discorso fatto per Challengers: sì è vero, non è un film solo sul tennis, bla bla, c’è anche altro, è un thriller mascherato, parla di infedeltà, di moralità e immoralità, et cetera. Ma ehi, avete presente quanto tennis c’è?

Tennis Court

Imperdibile horror nel quale il mostro di turno è un campo da tennis posseduto. È un episodio del Fox Mystery Theater, noto da noi come L’ora del mistero.

Una famiglia vincente – King Richard

Di questo abbiamo parlato abbondantemente qui, e per l’occasione ricicliamo ancora la frase di chiusura della recensione che trovate su questo sito: è “un film corretto ma che non ha altro da dire se non le lodi per il suo protagonista”. Quantomeno non vi farà venire voglia di scagliare la racchetta contro la TV.

Wimbledon

Commedia romantica a sfondo tennistico con Paul Bettany (!) e Kirsten Dunst. Il particolare più interessante si nasconde nella pagina Wiki italiana, che cita un fattoide non presente in quella inglese: “Il film è liberamente ispirato alla storia vera di Goran Ivanišević, tennista croato che vinse il Torneo di Wimbledon 2001, diventando il primo giocatore nella storia a vincere un torneo del Grande Slam dopo essere stato invitato grazie a una wild card”. La fonte a sostegno di questo trivia è un articolo sull’Independent che parla di tutt’altro: il mistero si infittisce.

