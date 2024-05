Con Challengers, Luca Guadagnino porta sul campo da tennis non solo una splendida partita dal ritmo adrenalinico, ma anche un rapporto di amicizia che, nonostante il tempo, non si è mai sopito. L’idea di utilizzare questo splendido sport come metafora della vita e delle relazioni è senza dubbio vincente, permettendo alla pellicola distribuita in Italia da Warner Bros. di conquistare chiunque riesca a farsi rapire dalla storia scritta da Justin Kuritzkes. Una storia densa di emozioni, che punta tutto sul carisma e sulla bravura di Zendaya (Dune), Josh O’Connor (The Crown) e Mike Faist (West Side Story).

Eppure, nonostante sia “solamente” il terreno di gioco sul quale i due protagonisti Patrick e Art si affrontano, il tennis è centrale all’interno del racconto.

In occasione dell’uscita in sala di Challengers, abbiamo quindi raccolto i cinque videogiochi perfetti per tutti coloro che vogliono impugnare la racchetta e darsi da fare sul campo. Videogiochi che talvolta tentano di simulare la realtà, implementando una serie di regole e meccaniche perfette per infondere realismo all’opera, ma che altre volte puntano a un solo obiettivo: divertire.

TOP SPIN 4

Quando si pensa ai migliori giochi dedicati al tennis, è impossibile non citare Top Spin 4. Pubblicato nel 2011 su PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii, questo titolo realizzato da 2K Czech è una sorta di bibbia dedicata a questo magnifico sport. Top Spin 4 contiene ben venticinque tennisti famosi, che potremo far scontrare su quaranta campi da gioco (sette dei quali concessi in licenza dalle rispettive organizzazioni).

Una summa perfetta per tutti gli appassionati, con uno specifico vantaggio per i possessori delle piattaforme Sony e Nintendo. Top Spin 4, infatti, è compatibile sia con il Wiimote che con il PlayStation Move, permettendo così ai giocatori di simulare con il proprio corpo le azioni svolte poi in gioco dai relativi avatar. Un’aggiunta che, mescolata con il realismo della fisica e la cura estetica, rendono il titolo di 2K Czech uno dei migliori giochi sul tennis sul mercato. Un’affermazione ancora più vera dopo tanti anni dall’uscita e che ha permesso a Top Spin 4 di consolidarsi nel cuore dei tanti appassionati.

MARIO TENNIS

Passiamo ora a una serie di videogiochi che da diversi anni conquista giocatori da tutto il mondo: Mario Tennis. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di uno spin-off di Super Mario che vede il nostro idraulico preferito scontrarsi con gli altri personaggi del Regno dei Funghi. Se inizialmente Mario era il giudice della partita, successivamente la serie lo ha reso il vero e proprio protagonista, dandogli in mano la racchetta e gettandolo sul campo da gioco. Una mossa sicuramente vincente, che ha contribuito a rendere Mario Tennis il franchise che è oggi.

A differenza degli altri titoli presenti in questa lista, in questo paragrafo abbiamo citato un’intera serie. Se volessimo essere più specifici, il Mario Tennis originale (uscito su Nintendo 64) nel 2000, è senza dubbio l’opera più apprezzata dagli utenti. Allo stesso tempo, però, è anche uno dei titoli che più dimostra il peso dei suoi anni. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di tuffarvi su Mario Tennis Aces, pubblicato nel 2018 su Nintendo Switch e valido esponente della saga. Un titolo divertente e ricco di idee brillanti, che garantiscono ore di sano intrattenimento da soli o in compagnia dei propri amici.

VIRTUA TENNIS 2

Torniamo ora a un titolo dal sapore più classico: Virtua Tennis 2. Sviluppata da Hitmaker e conosciuta in Giappone come “Power Smash 2”, questa piccola chicca è stata publicata prima su Dreamcast e cabinati arcade, per poi approdare (ed esplodere) su PlayStation 2. Il punto di forza dell’opera è senza dubbio la presenza della modalità “World Tour”, che risulta al giorno d’oggi ancora una delle più riuscite applicate a questo genere videoludico.

Come Top Spin 4, anche Virtua Tennis 2 ha conquistato pubblico e critica per un roster di sportivi di tutto rispetto. Questo mix di qualità ha inoltre permesso al titolo di Hitmaker di ritagliarsi uno spazio nella storia dei giochi sul tennis. Uno spazio talvolta messo in discussione dai successivi capitoli della saga, che hanno aggiunto diverse caratteristiche, senza però risultare altrettanto bilanciati. L’unico ad esserci andato più vicino è Virtua Tennis: World Tour, uscito nel 2005 su PSP. Un titolo sviluppato però da Sumo Digital, che si è fatto riconoscere per saper sfruttare al meglio i limiti della console portatile di Sony.

EVERYBODY’S TENNIS PORTABLE

A proposito di console portatili: Everybody’s Tennis Portable è senza dubbio uno di quei titoli che tutti i possessori di PlayStation Portable dovrebbero giocare almeno una volta nella vita. Sviluppato da Clap Hanz (famosi per l’indimenticabile Everybody’s Golf) e pubblicato nell’ormai lontano 2010, Everybody’s Tennis Portable riesce nell’intento di fondere il tecnicismo di alcuni titoli legati a questo magnifico sport con l’immediatezza delle opere più accessibili. Il risultato è una sorta di party game frenetico e divertente, ma che necessità di diverse partite per essere padroneggiato appieno.

L’opera pubblicata da Sony Computer Entertainment è la dimostrazione di come un gioco sul tennis possa essere apprezzato non solo da chi ama assistere a intensi scontri a suon di dritti e rovesci. Al contrario, Everybody’s Tennis Portable riesce ad attirare anche un pubblico più generalista, insegnandogli ad apprezzare le regole del tennis e attirandolo in questo mondo tramite un gioco dal mood colorato ed esagerato. Un risultato da non sottovalutare.

WII SPORTS

Chiudiamo con un titolo che, in realtà, non è un gioco dedicato interamente al tennis: Wii Sports. Chiunque abbia posseduto un Nintendo Wii, si sarà di sicuro imbattuto in questo titolo, finendo per passare ore e ore tra partite di bowling con gli amici e intense sessioni di golf. Tra i “minigiochi” più apprezzato della raccolta, però, c’è proprio il Tennis, che permette scontri sino a quattro giocatori (due contro due) portati in campo tramite gli indimenticabili Mii. Stiamo parlando di un’opera senza dubbio poco tecnica, ma allo stesso tempo dannatamente divertente. Un’opera che potrebbe comunque conquistare tutti coloro che hanno visto Challengers e sono ora alla ricerca di semplici emozioni legate al campo da tennis.

E voi che cosa ne pensate? Quale di questi videogiochi avete già recuperato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i canali social di BadTaste (TikTok incluso).

