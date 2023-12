Tra i tanti modi per passare la sera tra il 24 e il 25 dicembre c’è quello di accoccolarsi sul divano e guardare dei comfort-movie. Cose già viste e riviste che servono a fare atmosfera, oppure film pienamente in tema con il Natale da consumare insieme a qualche biscotto e una tisana calda. La programmazione TV si prepara a proporre un’offerta per tutti i gusti. Un film da vedere con gli amici? C’è! Un film da vedere da soli? Con un po’ di zapping lo troverete!

Per orientarsi in quella che è una delle settimane dell’anno in cui il cinema accompagna di più le giornate vi abbiamo preparato un’agile guida con qualche consiglio su cosa guardare la sera di Natale. Abbiamo diviso le proposte tra TV lineare e piattaforme. Vi abbiamo anche aggiunto qualche consiglio di fruizione. Speriamo che vi sia gradito e, ovviamente, buon Natale!

Cosa guardare la sera di Natale in TV

Una poltrona per Due alle 21.20 su Italia1

Da guardare con l’amico che se ne intende di finanza per farvi spiegare, come ogni anno, il finale.

40 anni di Una poltrona per due. Se lo volete vedere non avete bisogno di questa guida. Affidatevi alla memoria muscolare. Ecco le istruzioni: telecomando, orologio alla mano, click su Italia 1 e il gioco è fatto. È programmato sempre un po’ più tardi, quest’anno sarà alle 21:20, ma dal 1997 è un appuntamento fisso sulla rete. Tranne nel 2005, dove è saltata la programmazione e ci siamo sentiti tutti un po’ più soli. Non rifatelo.

Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello alle ore 20.00 sul 20

Da vedere rigorosamente muniti di generi di conforto per via della durata e Kleenex per colpa di Sam.

Il canale 20 di Mediaset propone la soluzione alla vigilia, Natale e Santo Stefano. La trilogia del Signore degli Anelli. Stiamo entrando nell’anno in cui Il ritorno del Re compirà 20 anni dall’arrivo nelle sale italiane. Fa impressione vero?

Probabilmente la maggior parte di voi possiede un’edizione home video o l’ha rivisto da poco al cinema in occasione della riedizione 4K. Però chi, in cuor suo, si lo può perdere il capolavoro di Peter Jackson quando passa in TV e promette di accompagnare dalla sera alla notte?

Il peggior Natale della mia vita alle 21.20 su Cine34

Per chi vuole restare sul classico film di Natale, ma ambisce a un cinepanettone nostrano un po’più raffinato.

Il peggior Natale della mia vita è arrivato in un periodo complicato per il cinepanettone. Verso il tramonto di un’epoca questa nuova commedia si approcciava come semplice, eppure di qualità maggiore rispetto a quello che l’ha preceduto. Un’alternativa per tutti, per qualche risata semplice. Alessandro Genovesi chiama in squadra Fabio De luigi, Diego Abatantuono, Cristiana Capotondi, Laura Chiatti e Antonio Catania. Inghippi di famiglia tra genero e suoceri in una commedia degli equivoci che è un buon passatempo.

Cosa guardare la sera di Natale in streaming

Le pupille su Disney Plus

Per chi ha poco tempo e vuole puntare in alto

Le pupille è un gioiello in meno di 40 minuti. Alice Rohrwacher prende spunto da una lettera di Elsa Morante a Goffredo Fofi. Un mediometraggio delizioso, come la torta che è al centro dell’attenzione delle bambine del collegio di suore dell’Opera Pia. In piena seconda guerra mondiale, con i poveri per le strade, è peccato mangiare quel buonissimo dolce nel pranzo di Natale? Un film grandioso giocato tutto sui volti. C’è ironia insieme a un’atmosfera pazzesca. Veramente bellissimo. È su Disney+.

Spirited – Magia di Natale su AppleTV+

Da vedere se non si può fare a meno di Il canto di natale di Dickens e si cerca una versione moderna e brillante.

Will Ferrell e Ryan Reynolds hanno collaborato con AppleTV+ per fare questo musical-parodia dall’alto budget. È uscito l’anno scorso (ma in qualche territorio è stato riportato in sala quest’anno) e se l’avete perso vale la pena recuperarlo in streaming proprio in occasione della notte di Natale. Ci sono fantasmi e persone da redimere. La storia è già vista, ma il film è un concentrato densissimo di umorismo e atmosfera delle feste.

Elf Me su Amazon Prime Video

Per chi vuole provare qualcosa di diverso restando sul classico.

Film di natale con Lillo e Claudio Santamaria che vanta alla sceneggiatura pure il Leo Ortolani di Rat-Man. Questa storia di elfi di Babbo Natale e di guai combinati da risolvere il prima possibile è il più classico dei film da festività, ma è anche un qualcosa che in Italia non facciamo spesso. Pieno di gag molto semplici e da piccoli, Elf Me può essere una buona soluzione per le case che contengono persone con grandi differenze di età: dai bambini ai più anziani.

Gremlins su Now

C’è chi vuole l’atmosfera natalizia e chi si gode un po’ di brividi.

I Gremlins sono un classico di Natale che non può mancare nelle scelte di chi rifiuta di piegarsi alle solite storie sdolcinate. Joe Dante fa un film per tutta la famiglia capace però di terrorizzarne almeno metà. I Mogwai fanno compagnia in questa notte speciale, ma anche lo stupore per come il grande cinema funzioni sempre. Semplice, eppure realizzato con maestria, Gremlins non ha età e non invecchia. Un bel film che fa sempre piacere rivedere.

Klaus – I segreti del Natale su Netflix

Un bel film di animazione da vedere a merenda prima della festa

Su Netflix c’è Klaus – I segreti del Natale. Il film ha qualche anno ma resta uno dei cinque film di Natale che vi abbiamo selezionato tra quelli perfetti da vedere con tutta la famiglia. Vi scrivevamo che in Klaus scopriamo le origini di Babbo Natale attraverso gli occhi di Jesper, figlio viziato di una nobile famiglia esperta nel mercato delle spedizioni. Per la sua negligenza, Jesper viene spedito a Smeerensburg, una cittadina tetra e abitata da persone aspre, senza alcun amore per il prossimo. L’incontro con il burbero Klaus, però, cambierà per sempre la vita di entrambi. Leggete qui per saperne di più.

