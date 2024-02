Ormai è chiaro a tutti: Deadpool & Wolverine è un film con un’enorme responsabilità sulle spalle. Il Marvel Cinematic Universe è in difficoltà. Tra opere che non sono riuscite a soddisfare il pubblico e film incapaci di adempiere al loro ruolo al botteghino, i Marvel Studios devono correre ai ripari. Per farlo sono persino disposti ad andare contro ad alcune regole che da sempre hanno accompagnato i loro film dedicati ai supereroi della Casa delle Idee. Regole come una limitata dose di sangue, violenza e volgarità. Deadpool & Wolverine sarà infatti il primo film “vietato ai minori” dei Marvel Studios, rimanendo quindi fedele ai primi due capitoli dedicati al Mercenario Chiacchierone.

In occasione del Super Bowl trasmesso la scorsa settimana, i Marvel Studios hanno finalmente distribuito il primo teaser della loro unica pellicola in arrivo nel 2024. Un teaser molto delicato, dato che avrebbe dovuto mantenere tutte quelle aspettative e promesse fatte negli scorsi mesi. Un teaser che doveva gridare al mondo intero come le nuove avventure di Deadpool non fossero “il solito film Marvel”. Una missione che possiamo dire ampiamente riuscita.

Questa prima occhiata a Deadpool & Wolverine ci ha permesso non solo di notare diverse chicche legate al mondo dei fumetti e, più in generale, al MCU, ma anche di fare le prime speculazioni sul film diretto da Shawn Levy. Speculazioni e speranze che vogliamo condividere con voi all’interno di questo articolo.

UNA TRAMA STRETTAMENTE LEGATA A LOKI

Da quanto mostrato all’inizio del teaser, dopo i titoli di coda del secondo film Deadpool deve aver sfruttato il dispositivo temporale di Cable per tornare indietro nel tempo e salvare i propri cari. Un’azione che, a quanto pare, non deve essere piaciuta molto alla Time Variance Authority, organizzazione vista in Loki con il compito di monitorare le varie linee temporali. La trama alla base di Deadpool & Wolverine sembra ruotare attorno proprio alla TVA e alla necessità di salvare la Sacra Linea Temporale. Non è chiaro perché il Mercenario Chiacchierone decida poi di fare di testa sua, arrivando persino ad attaccare i suoi “datori di lavoro”, ma è evidente che molti Minutmen non arriveranno alla fine del film.

Ammettiamo di essere rimasti compiaciuti dal fatto che i Marvel Studios abbiano basato questa nuova pellicola su Loki. La serie disponibile su Disney+ è infatti riuscita a soddisfare praticamente tutti, risultando insieme a Guardiani della Galassia Vol.3 il punto più alto raggiunto dai prodotti a tema supereroistico dello scorso anno. Ci aspettiamo, a questo punto, qualche riferimento sul finale di stagione e sul destino del Dio dell’inganno. La TVA mostrata nel teaser è evidentemente differente da quella che troviamo al termine della seconda stagione di Loki. È evidente nel design dei costumi e persino in alcuni dettagli dell’arredo della base operativa. Non sappiamo, a questo punto, se si tratti di una nuova divisione o dell’evoluzione di quella della quale ha fatto parte anche Mobius (Owen Wilson).

Chi gestisce ora la TVA? Quali sono i suoi obiettivi? Come si legano al fratellastro di Thor? Domande alle quali speriamo di trovare presto risposta.

UN VIAGGIO FOLLE

Il punto di forza di Deadpool è sempre stato quello di riuscire a strappare a una risata al pubblico con le sue battute esagerate e con i continui riferimenti alla cultura pop. Da questo trailer, è evidente che Deadpool & Wolverine prosegua sulla scia delle precedenti pellicole. Merito senza dubbio della presenza in fase di sceneggiatura di Ryan Reynolds, attore ormai completamente consapevole del personaggio della Casa delle Idee e capace di comprenderne ogni aspetto. Una comprensione tale da spingere i film dedicati al Mercenario Chiacchierone a risultare meglio scritti persino di alcune recenti run a fumetti, superando quindi la qualità del materiale originale.

Inutile dire che, a questo punto, ci aspettiamo ulteriori battute sulla Disney, sui supereroi del Marvel Cinematic Universe e, soprattutto, una miriade di riferimenti agli eroi della Fox. Che si tratti degli X-Men o dei Fantastici Quattro poco importa. Wade Wilson è un personaggio completamente imprevedibile e siamo certi che questo terzo film saprà regalare un mix di follia, caos, sangue e citazionismo tale da soddisfare tanto i nerd, quanto gli spettatori occasionali. Vera chicca della pellicola è poi la presenza di Wolverine, interpretato dal sempreverde Hugh Jackman. Sino a qualche anno fa la sola idea di vedere i due mutanti fare squadra sarebbe parsa assurda. Eppure, dal 26 luglio del 2024, questa “semplice” idea diventerà realtà.

DEADPOOL & WOLVERINE, IL DUO DEL CAOS

Come abbiamo già accennato, le recenti pellicole targate Marvel Studios non sono riuscite a convincere del tutto il pubblico. Ciò è accaduto in parte anche per l’estrema prevedibilità dei film sui supereroi. Film che vedono uno status quo iniziale, l’arrivo di un villain (spesso poco carismatico), una missione da affrontare e l’inevitabile scontro finale che risolve la situazione. Nel mezzo, però, mancano momenti davvero interessanti o situazioni in grado di far saltare lo spettatore sulla sedia. Ecco, Deadpool & Wolverine ha invece quel potenziale. La trama magari seguirà pedissequamente lo schema citato poco fa, ma siamo certi che nel mezzo ci saranno battute o scene in grado di esaltare il pubblico in sala. Un risultato che, onestamente, non è da sottovalutare.

Le aspettative nei confronti di Deadpool & Wolverine sono quindi molto alte. Quanto mostrato nel primo teaser ci ha convinti e vogliamo avere fiducia nella visione del personaggio da parte di Ryan Reynolds. Ora ci resta da capire se si tratti di un progetto interamente basato sulle citazioni e sugli easter egg, oppure se ci sia una visione più grande dietro questa pellicola. Per citare uno splendido film: “signori, avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione”.

E voi che cosa ne pensate? State aspettando Deadpool & Wolverine? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i nostri canali social (TikTok compreso).

