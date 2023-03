Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana: dieci curiosità sull’opera di Koyoharu Gotouge!

In occasione dell’uscita al cinema di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana (To The Swordsmith Village), abbiamo raccolto dieci curiosità sull’opera di Koyoharu Gotouge da scoprire in attesa di recuperare il film in sala!

Un manga da record

Nel 2020, la versione cartacea di Demon Slayer ha sgominato il record di vendite del colosso One Piece, con 38 milioni di copie vendute, diventando il manga con il maggior numero di vendite in un solo anno.

I colori delle Nichirin

Le katane del mondo di Demon Slayer vengono chiamata Nicherin e sono forgiate unendo la sabbia di ferro e il minerale cremisi scarlatta. Una volta forgiate, le lame ottengono una colorazione diversa in base all’abilità di controllo della respirazione del proprio padrone. I colori conosciuti, oltre al nero utilizzato da Tanjiro, sono il giallo, il verde, il rosa, il blu, il rosso, il bianco, il grigio e l’indaco,.

Il significato del nome Tanjiro Kamado

Il nome scelto da Sensei Gotouge per i lsuo protagonista è legato all’impiego della famiglia di Tanjiro. Il primo kanji di Kamado significa “forno a legna” mentre il secondo è traducibile come “Porta/Portatore”, mentre Tanjiro contiene il termine “carbone”. Questo richiama il lavoro da artigiani della famiglia, e il fatto che Tanjiro si rechi a prendere il carbone ogni mattina.

Rengoku: una Colonna dai gusti particolari

Kyojuro Rengoku è uno dei personaggi più amati di Demon Slayer, tra i protagonisti del lungometraggio Il Treno Mugen, è un grande appassionato di Wrestling e di Sumo. Inoltre ha un debole per le patate dolci e le orate grigliate!

Il protagonista più amato dalle ragazze

Tra i sondaggi di popolarità sui tre protagonisti Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, è quest’ultimo a vincere l’affetto delle lettrici. Il suo nome è simile alla parola cinghiale in giapponese (Inoshishi) ed è mancino. Inosuke non ha una buona memoria, e per imparare i nomi delle persone che incontra ci mette fino a sette tentativi. Nell’anime ha la voce di Yoshitsugu Matsuoka, lo stesso doppiatore di Kirito di Sword Art Online.

Tutti i segreti di Nezuko

La sorella minore di Tanjiro nasconde più di una curiosità. Una volta trasformata in demone da Muzan, l’iride della ragazza è cambiata dal rosso al rosa. A differenza degli altri demoni, Nezuko non ha bisogno di sangue per ricaricarsi ma di una buona dose di sonno, proprio in quell’occasione, riesce a rimpicciolirsi, così da poter entrare nella cassa che Tanjiro porta sulle spalle durante i viaggi. Nezuko ha vinto il sondaggio di popolarità come miglior personaggio femminile del 2019.

Il record de Il treno Mugen

A dicembre 2020, il film Il treno Mugen ha superato “La città incantata”, diventando il film di maggior successo al botteghino giapponese di tutti i tempi. È il film d’animazione sconsigliato ai minori di 17 anni con il maggior incasso di tutti i tempi.

Il talento musicale di Zenitsu

Grazie al suo udito super affinato, Zenitsu sa suonare bene lo shamisen e il koto. Il personaggio è arrivato secondo all’ultimo sondaggio di popolarità generale. Il suo maestro, una ex-Colonna, è l’unica di queste a essersi dimesso per un infortunio e non per la sopraggiunta della morte.

Il costo di ogni episodio

Per la prima stagione di Demon Slayer, il budget stimato di ogni episodio è stato di 80,000 dollari. Ufotable è riuscita a creare animazioni degne di un film per ogni combattimento delle avventure di Tanjiro e soci.

I capelli e la divisa di Mitsuri Kanroji

La Colonna dell’amore Mitsuri Kanroji ha i capelli rosa acceso, si dice che abbiano preso questa tonalità perché la donna ha mangiato troppo sakura mochi (mochi al gusto ciliegia). La divisa di Kanroji ha una scollatura vistosa, anche quella di shinobu doveva essere simile, ma la Colonna degli insetti l’ha bruciata piuttosto che mostrare le sue forme.

Vi ricordiamo che il film DEMON SLAYER: Kimetsu no Yaiba – Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana (To The Swordsmith Village) è disponibile dal 2 marzo nei cinema italiani: il lungometraggio è composto dagli ultimi due episodi della seconda stagione e dal primo episodio della terza.

