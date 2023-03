Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana, scopriamo i personaggi

Dopo il successo de Il treno Mugen, l’anime basato sul manga di Koyoharu Gotouge è tornato in sala con il film evento Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana (To The Swordsmith Village). Per arrivare preparati a ciò che vedrete su schermo, vi presentiamo nel dettaglio i personaggi protagonisti!

Per molti di loro includiamo un riassunto di cosa è successo fino agli eventi narrati in Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana. Per i personaggi nuovi, invece, una breve introduzione di quanto succede nel terzo atto del film.

Tanjiro Kamado

È il protagonista della storia, un ragazzo gentile che vuole salvare sua sorella minore e vendicare la sua famiglia. È in grado di individuare i punti deboli dei demoni e degli avversari attraverso l’odore. Inizialmente addestrato nell’arte dell’acqua, Tanjiro ora è in grado di utilizzare l’arte del fuoco. Sta cercando in tutti i modi di sconfiggere Gyutaro, la Sesta Luna crescente.

Nezuko Kamado

Nezuko è la sorella minore di Tanjiro. È stata aggredita da un demone e si è trasformata essa stessa in un mostro. Tuttavia, a differenza degli altri demoni, agisce in modo da proteggere il fratello e ciò che le è più caro. Dopo il duro scontro con Daki, la seconda Sesta Luna Crescente, in cui ha risvegliato un nuovo potere, Nezuko si è addormentata ed ora giace inerme nella sua scatola di legno.

Zenitsu Agatsuma

Zenitsu è un compagno di avventure di Tanjiro. Di solito è un codardo ma quando è privo di sensi mostra la sua vera natura di guerriero formidabile, in grado di utilizzare l’arte del tuono. Al momento, si trova sotto le macerie di un edificio del quartiere dei piaceri ed è a un passo dal perdere i sensi…

Inosuke Hashibara

Il terzo dei compagni di Tanjiro. È un tipo bellicoso che indossa una pelliccia di cinghiale. Sotto la maschera da suino però, nasconde un volto fanciullesco e dai tratti femminili. È riuscito a decapitare Daki, la seconda Sesta Luna crescente, solo per scoprire che finché il fratello Gyutaro è vivo, il demone è immortale. È stato pugnalato al cuore proprio da Gyutaro in seguito alla scoperta.

Tengen Uzui

Colonna del Suono della Squadra Ammazza Demoni, Uzui guida il team di Tanjiro nel quartiere dei piaceri. Dopo aver salvato le sue tre mogli, il ninja amante delle cose vistose ingaggia uno scontro furibondo con Gyutaro, contro cui perde una mano. Sebbene sia stato avvelenato, non è ancora stato sconfitto.

Gyutaro – Sesta Luna crescente

È il fratello maggiore di Daki, è la vera Sesta Lunas Crescente e se ne stava nascosto nel corpo della sorella. È uscito allo scoperto quando Inosuke ha provato a decapitarla, e ha rapidamente sconfitto tutta la squadra. Combatte con dei pugnali di sangue contenenti del veleno. Lui e la sorella hanno un passato tragico che verrà mostrato nel secondo atto di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana.

Daki – Sesta Luna crescente

È una delle Dodici Lune Demoniache. Ha rapito le mogli di Uzui, per molti anni è rimasta nascosta nel quartiere dei Fiori nei panni di una Oiran, imprigionando i clienti negli obi e divorandoli. Può utilizzare a piacere degli obi per strangolare gli avversari, sebbene sia stata sconfitta dalla nuova forza di Nezuko, è riuscita a sopravvivere grazie al fratello Gyutaro.

Akaza – Terza Luna crescente

È la Terza Luna Crescente e il demone che ha ucciso Kyojuro Rengoku, la Colonna delle Fiamme della Squadra Ammazza Demoni. Arde di vendetta nei confronti di Tanjiro, che lo ha sconfitto. È molto forte nelle arti marziali e può tenere testa alle spade degli Ammazza Demoni a mani nude.

Doma – Seconda Luna crescente

Al momento si sanno poche cose di Doma, la Seconda Luna crescente. Si sa che è stato l’intermediario per la trasformazione in demone di Gyutaro e Daki, le attuali Seste Lune crescenti. Nel film viene mostrato come bonario e amichevole coi suoi colleghi demoni.

Kokushibo – Prima Luna crescente

È uno dei nuovi personaggi introdotti con Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana. Si tratta della Prima Luna Crescente e ha un aspetto terrificante. Il film lancia anche una suggestione: il demone potrebbe essere in qualche modo collegato al passato di Tanjiro?

Mitsuri Kanroji

La Colonna dell’Amore della Squadra Ammazza Demoni entra in scena in maniera a dir poco memorabile. Ha completato l’addestramento in poco meno di sei mesi ed è una donna molto forte che si rivelerà fondamentale per il prossimo arco narrativo. Si dice sia entrata nella squadra per trovare un gentiluomo che le resti accanto per sempre.

Muichiro Tokito

La Colonna della Foschia della Squadra Ammazza Demoni, discende da un antenato che utilizzava la Respirazionedel Sole, definita anche la Respirazione Originaria. È il classico tipo silenzioso ma letale. Affiancherà Tanjiro e Mitsuri nella prossima battaglia.

Hantengu – Quarta Luna crescente

È uno dei nuovi personaggi introdotti con Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana. Si tratta della Quarta Luna Crescente e non sono state ancora mostrate le sue abilità. Sarà uno degli avversari della prossima battaglia.

Gyokko – Quinta Luna crescente

La Quinta Luna Crescente si può nascondere nelle anfore e nei vasi, è un altro dei nemici mostrati per la prima volta all’interno di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana. Ha il compito di intrufolarsi nel villaggio con Hantengu e di sconfiggere la Squadra Ammazza Demoni.

Il film DEMON SLAYER: Kimetsu no Yaiba – Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana (To The Swordsmith Village) è disponibile dal 2 marzo nei cinema italiani, il lungometraggio è composto dagli ultimi due episodi della seconda stagione e dal primo episodio della terza.

Articolo realizzato in collaborazione con Sony / Crunchyroll. Il film reca il visto censura: 6+ , violenza e armi.