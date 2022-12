Dieci film da vedere se vi è piaciuta Mercoledì

Con grande sorpresa di assolutamente nessuno, Mercoledì di Tim Burton, Al Gough e Miles Millar è stata un successo, certificato tra l’altro dal record di “ore di visione in una settimana” comunicato da Netflix. La prima vera serie TV dell’autore di [inserire titolo a scelta] ha convinto grandi e piccini, come si dice in questi casi, facendo felici gli appassionati della Famiglia Addams (non tutti, a dire la verità) e riuscendo anche a conquistare un pubblico non cresciuto con i fumetti di Charles Addams e la serie TV degli anni Sessanta. Una bella soddisfazione per Burton, che con gli Addams ha un legame fortissimo fin da quando è piccolo, per Netflix e anche per Jenna Ortega, che aveva il compito di sostituire Christina Ricci nell’immaginario collettivo e che parrebbe esserci riuscita.

Come tutte le cose belle, però, anche Mercoledì prima o poi finisce. Cioè: in realtà è già finita, o almeno lo è la prima stagione della serie; i piani sono di farne altre, ovviamente, ma per ora non abbiamo conferme ufficiali e dobbiamo vivere ogni giorno nella spasmodica attesa di un cenno di Netflix. Niente paura! Ci siamo qui noi con la panacea di tutti i mali: il listone della spesa!

In questo caso parliamo di film, quelli da vedere se vi è piaciuta Mercoledì: a differenza del personaggio di Jenna Ortega, è un listone variopinto e che va un po’ in tutte le direzioni, comprese quelle extraterrestri. Come sempre, però, è presentato in rigoroso ordine alfabetico: va bene essere originali e pazzerelli, ma certi limiti non vanno superati.

Buffy l’ammazzavampiri

Ehm… abbiamo detto “film” e quindi ci atteniamo alla nostra stessa regola, ma questa prima voce del listone è in realtà una scusa per convincervi a guardare la serie che è nata dal film di Whedon (del quale avevamo parlato qui). Perché, e il discorso vale per il 100% delle serie con una componente teen e una fantasy degli ultimi trent’anni, Buffy è uno dei modelli principali su cui è plasmata Mercoledì, e più in generale è una visione irrinunciabile. Se cominciate dal film vi garantismo che apprezzerete di più anche la (tutto sommato scrausa) prima stagione della serie.

Carrie

Il film più citato del mondo quando si deve parlare di bullismo e adolescenza e si ha il permesso di usare litrate di sangue. Ovviamente anche Mercoledì ha il suo momento-Carrie: un ripasso del film di De Palma non fa mai male.

Fear Street

Prodotto a metà tra la miniserie antologica e la trilogia cinematografica vera e propria, Fear Street ha molti punti in comune con Mercoledì – uno su tutti il modo in cui intreccia vicende tipicamente adolescenziali con esplorazioni della storia locale e del passato inquisitorio degli Stati Uniti d’America. Interessante anche il mashup di (sotto)generi che lo caratterizza: il primo capitolo è uno slasher anni Novanta, il secondo guarda agli anni Ottanta e il terzo a un altro film citato in questa lista.

Freaks

Vi piacciono le storie che parlano di emarginati, di diversi, di persone fuori dal comune che scoprono che la loro stranezza è una forza e non una debolezza? Vi piacciono, in altre parole, i film di Tim Burton? Vi consigliamo un viaggio nel passato alle origini del freak come eroe cinematografico: il capolavoro di Tod Browning è ancora oggi uno dei film più influenti della storia del cinema, e vale il recupero anche senza pensare a Mercoledì.

Giovani streghe

Quattro studentesse di un istituto religioso scoprono la stregoneria, con pessimi risultati: immaginate una versione di Mercoledì nella quale ci sono multiple Mercoledì. Il film uscì lo stesso anno di Scream, consacrando Neve Campbell a nuova regina del teen horror.

La famiglia Addams

E anche il suo sequel, La famiglia Addams 2, immancabili visto che parliamo di, be’, Mercoledì Addams. Del primo film di Barry Sonnenfeld in particolare abbiamo parlato qui, ricordando che lo approcciò nello stesso modo in cui Burton ha approcciato la serie Netflix: dicendo “voglio ispirarmi ai fumetti”.

The Faculty

Cosa succederebbe, se al posto dei fantasmi di una strega e di un fanatico religioso, la Nevermore Academy venisse invasa dagli alieni? Probabilmente qualcosa di molto simile a The Faculty di Robert Rodriguez, che non a caso è scritto da un mago del mischiare horror e teen drama come Kevin Williamson.

The Skulls

OK, il film di Rob Cohen non è un granché (anzi), ma parla di società segrete universitarie dal punto di vista di un esterno che ne viene coinvolto, e a differenza di, per dire, L’attimo fuggente non lo fa per ridurci in lacrime ma per spaventarci, o quantomeno farci provare un po’ di tensione. Non ci riesce quasi mai, ma l’importante è provarci, no?

The Vvitch

A proposito di coloni, vecchia America, superstizioni, stregoneria, fanatismo cattolico e inquisizione: eccovi un film che parla di molti argomenti trattati anche in Mercoledì. Certo, magari lo fa in modo lievemente diverso, e alla fine della visione potreste aver sviluppato una fobia per le capre nere, ma ci sono paralleli evidenti tra Thomasin e Goody Addams, abbastanza da rendere perfettamente legittimo questo consiglio.

Una strega chiamata Elvira

Siamo assolutamente convinti che Mercoledì Addams ed Elvira andrebbero molto d’accordo: entrambe arrivano da outsider in una comunità con tradizioni antichissime e una certa vena conservatrice, ed entrambe sovvertono l’equilibrio locale con la loro, ehm, personalità. Esiste anche un sequel, La casa stregata di Elvira, ma non vogliamo esagerare.