Cosa possiamo aspettarci da Doctor Strange 3

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è finalmente uscito al cinema, sorprendendo un po’ tutti. La potenza di Sam Raimi è riuscita infatti a sfondare tutte le barriere e i paletti imposti dai Marvel Studios, permettendo al regista americano di girare il film più anarchico di tutto il MCU.

Tra mamme sconvolte per la violenza presente nel film e fan de La Casa in piena estasi, in molti si sono comunque accorti di quanto la trama orizzontale dei film Marvel sia comunque importante. Michael Waldron è riuscito a scrivere una sceneggiatura tanto carismatica nell’immediato, quanto fondamentale per il futuro del franchise con protagonisti i supereroi della Casa delle Idee.

Ma in quale direzione sembra andare l’Universo Cinematografico Marvel? E come ci piacerebbe veder coinvolto Stephen Strange in un ipotetico Doctor Strange 3? Proveremo oggi a rispondere a queste domande, ma prima ci teniamo a segnalare come questo articolo presenti pesanti spoiler sulla trama delle recenti avventure dell’ex Stregone Supremo.

Se non avete ancora visto il film diretto da Sam Raimi, quindi, proseguite a vostro rischio e pericolo.

LA DIREZIONE CHE VORREMMO PER DOCTOR STRANGE 3

Tra le serie a fumetti migliori dalle quali poter prendere spunto, le run di Jason Aaron sul personaggio sono sicuramente tra le più interessanti. Dopo aver visto una vasta mole di poteri magici utilizzati nella pellicola uscita la scorsa settimana, non ci dispiacerebbe vedere Strange confrontarsi con l’Empirikul. L’Empirikul è una setta di adoratori della tecnologia che, guidati da Imperator, viaggiano per le dimensioni con lo scopo di estirpare la magia dal multiverso.

L’aspetto più interessante di questa saga è vedere come Stephen Strange possa essere un mago potente anche applicando la magia a piccoli e semplici oggetti quotidiani. Immaginate la scena delle note musicali presente nella seconda metà del Multiverso della Follia e applicatela a ogni singola sequenza d’azione. Un tripudio di genialità in costante mutamento. Il tutto, inoltre, potrebbe introdurre lentamente la Cosa nella Cantina, una terribile creatura nata dal tormento e dal dolore provato da Strange.

Proprio questa entità, che prenderà il ridondante nome di Mr. Tormento, si sposerebbe alla perfezione con la regia di Raimi. La venatura horror di questa saga è infatti perfetta il celeberrimo regista. Regista che, ovviamente, ci auguriamo possa tornare anche per i prossimi capitoli dedicati al personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko.

UNA PICCOLA PARENTESI SU CLEA

Nonostante i voli pindarici della nostra fantasia, è evidente come l’intero Universo Marvel si stia però dirigendo verso Secret Wars. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia si parla spesso di Incursioni, ovvero dello “scontro” tra due realtà, che porta inevitabilmente alla distruzione di una di esse. Come evidenziato dalla prima scena dopo i titoli di coda, pare che Strange sia la causa della prossima Incursione, costringendo Clea a intervenire e a condurre il Dottore nella dimensione di Dormammu (probabilmente non per patteggiare).

Piccola nota informativa per i non lettori di fumetti: Clea è la figlia di Umar (sorella dell’appena citato Dormammu) e del principe Orini, capo del clan Mhuruuk ed erede al trono della Dimensione Oscura. Tra Clea e Strange c’è da sempre un rapporto intimo, sfociato poi in una sorta di bizzarro matrimonio dove i due si sono giurati amore eterno. Ovviamente col tempo le cose hanno preso una piega ben più complessa, allontanando i due innamorati. Recentemente, in seguito alla morte nei fumetti di Strange, Clea è stata incaricata proprio di sostituire lo Stregone Supremo nel ruolo del mago più potente della Terra. Un ruolo che, al momento, la nipote di Dormammu sta ricoprendo alla perfezione.

LA DIREZIONE VERSO LA QUALE STIAMO ANDANDO

Appare abbastanza chiaro, quindi, che potremmo presto vedere alcuni di questi elementi all’interno dei prossimi film Marvel. Proseguire verso le “Guerre Segrete” potrebbe permettere ai produttori di Hollywood di resettare quanto accaduto sino ad oggi, dando vita a un nuovo universo dal quale poter ripartire. Un universo privo di quel background che rende necessario aver visto molti film e serie TV per poter apprezzare per intero la storia della pellicola di turno. Esattamente come nei fumetti, questa decisione potrebbe portare a un perfetto punto d’ingresso per quegli spettatori che al momento risultano spaventati dalla mole di materiale da recuperare.

È altresì vero, però, che i Marvel Studios potrebbero voler semplicemente cambiare i volti noti del MCU, puntando a uccidere Strange nel prossimo film per farlo sostituire proprio da Clea. Questo sarebbe in linea con quanto visto negli ultimi prodotti della Casa delle Idee, chiaramente mirati ad aggiornare il roster dei supereroi.

E voi che cosa ne pensate in merito a Doctor Strange 3? Vi piacerebbe vedere Stephen Strange confrontarsi con le Incursioni del multiverso, oppure preferireste un’opera più intima e “contenuta”? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto oppure, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.

