Benedict Cumberbatch lo sta ripetendo da molti mesi ormai: il nuovo Doctor Strange avrà molto multiverso e ancora più follia. È lecito quindi aspettarsi di tutto, e alzare le aspettative rispetto ai cammei che promettono di essere abbondanti e ai personaggi che vi appariranno con una parte ben più sostanziosa di una semplice comparsata.

Pur consci che il film non ha il tempo per contenere tutti (dura poco più di due ore), ci siamo divertiti a fare un elenco di chi vorremmo vedere nel film.

Apparizioni molto probabili in Doctor Strange: nel multiverso della follia

Gli Illuminati

Le sedie viste nel trailer lasciano pochi dubbi. Vedremo una versione da multiverso degli Illuminati. L’organizzazione segreta delle menti più brillanti e degli eroi più influenti della terra. Gli scranni, secondo canone fumettistico, dovrebbero appartenere a Namor, Freccia Nera, Iron Man, Reed Richards, Charles Xavier e ovviamente a Doctor Strange. E se al posto di Namor ci fosse un Black Panther, magari ucciso poi da una variante di Strange? Potrebbe essere un ottimo gancio per Black Panther: Wakanda Forever.

Visto il film dei Fantastici 4 in produzione potrebbe essere l’occasione perfetta per testare un Mr. Fantastic magari interpretato da John Krasinski. Se dovesse essere accolto male dai fan si potrebbe comunque usare la scusa delle varianti e resettare tutto.

Captain Carter

La presenza dello scudo nel poster e il collegamento della serie con What If…? rendono la presenza di Captain Carter molto probabile. Ce la aspettiamo. Ma che follia adorabile sarebbe far incontrare lo Stregone Supremo con la versione in 2d animata?

Deadpool

Deadpool sì, Deadpool no? La probabile introduzione del concetto di mutanti all’interno dell’MCU portata dal film potrebbe garantire un ottimo entry point per il mercenario chiacchierone. Sarebbe bello vederlo, purché sia coerente con il tono drammatico e serioso promesso dal film.

Bruce Campbell in qualsiasi ruolo voglia

Qualche giorno fa l’attore ha detto di che non essere certo di avere un cammeo nel film fin quando non si vedrà sul grande schermo:

Alla Marvel girano otto film allo stesso tempo, perciò aggiornano sempre le storie. Il mio amico Sam [Raimi] ha perciò dovuto aggiungere delle scene su richiesta della Marvel, e ne ha rimosse altre che non avevano senso. Alla luce di questo credo che fino a maggio neanche Benedict Cumberbatch saprà con certezza di essere nel film.

Eppure, considerando il sodalizio tra Campbell e Raimi, c’è da aspettarsi qualcosa di clamoroso. O per lo meno abbiamo buone ragioni per sperarci.

Maria Rambeau

La madre di Monica Rambeau e fondatrice dello S.W.O.R.D potrebbe essere quella figura dai poteri cosmici che vediamo volare nello spazio? Molto probabile. Anche se in molti sperano in una sorpresa assai più fuori di testa.

Le possibili comparse meno probabili ma intriganti

Tom Cruise nei panni di Superior Iron Man

E se il misterioso personaggio citato poco fa fosse invece una versione alternativa\cattiva di Tony Stark? In fondo quelli che nel trailer sembrano gli emissari di Ultron potrebbero benissimo essere una versione più sofisticata (e sopravvissuta) della Iron Legion.

Nightmare

Il cattivo Marvel è indirettamente citato nel trailer. Strange lamenta di vivere in una realtà da incubo. Che sia lui a fare da collante tra WandaVision e il nuovo film? Con le molte varianti viste fino ad ora, anche nelle locandine ufficiali, un ulteriore nemico sembra però qualcosa di troppo.

Agatha Harkness

Per lo stesso motivo la presenza di Agatha Harkness sarebbe coerente con quanto visto fino ad ora ma “brucerebbe” il personaggio il cui operato sarà svelato nella serie a lei dedicata.

I desiderati, ma improbabili

Wolverine

Sono troppi pochi i rumor sul casting del personaggio. Sembra veramente improbabile vedere una sua nuova versione già ora. E Hugh Jackman era piuttosto risoluto quando ha detto di voler appendere gli artigli al chiodo. Ma quanto sarebbe bello rivedere il mutante canadese?

Magneto

Se è difficile che ci sia Wolverine figurarsi Magneto. Ci accontentiamo di una voce nell’ombra. Una cosa semplice.

Eternità

Gli dei degli dei li abbiamo già visti in Eternals. Doctor Strange è da sempre la saga Marvel più spettacolare visivamente. Un’apparizione anche fugace di eternità, l’avatar universale che rappresenta lo scorrere del tempo, sarebbe la giusta ciliegina sulla torta. Se non possiamo avere lei, ci accontentiamo di rivedere l’Osservatore in live action.

Galactus

Difficile che ci sia in questo film, ma se il divoratore di mondi si presentasse in una post credit un po’ alla Thanos alla fine di Avengers potrebbe essere un bel lancio delle fasi successive.

Howard il Papero

Perché? Perché sì! Nel titolo c’è scritto “follia” e allora chi chiamare se non il Papero più incontenibile di sempre?

E voi che personaggi vi aspettate da Doctor Strange: nel multiverso della follia? Fatecelo sapere nei commenti.

