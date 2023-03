Dungeons & Dragons, nella sua forma di gioco di ruolo da tavolo, è stato per molti uno spiraglio di magia in un mondo da sempre troppo ostile nei confronti di chi non si omologa alla massa. Un’affermazione vera sia nel 1974, anno d’uscita della prima edizione del GDR, che ai giorni nostri, dove social e televisione non fanno altro che stabilire dei canoni ben prestabiliti all’interno dei quali dover rimanere. In mezzo a tutto questo, Gary Gygax e Dave Arneson hanno permesso a moltissime persone di sognare, di crescere e di fare amicizia con moltissimi altri appassionati del genere fantasy.

Per questo motivo Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri è un film tanto importante. Non perché sia l’opera perfetta o un blockbuster che rimarrà per forza nella storia, ma per la sua natura simbolica. Per il suo omaggiare intere generazioni del passato, nel rispetto della narrativa tipica dei film d’azione del presente, ma con la speranza di spingere in molti a intraprendere la strada del gioco di ruolo in futuro.

UN TRIBUTO

In occasione dell’uscita in sala del film, BadTaste.it ha organizzato un evento speciale ad Arcadia Cinema di Melzo, vera cattedrale per questo splendido linguaggio multimediale. Grazie agli sforzi congiunti di Giuseppe De Iure e di Jacopo Schiavo, che insieme a chi vi scrive formano il cuore di Wahtari Studio, abbiamo quindi deciso a nostra volta di omaggiare il film e il pubblico intero. Per questo motivo, tutti coloro che parteciperanno all’anteprima del 29 marzo (trovate tutte le informazioni qui) avranno in omaggio uno splendido poster realizzato appositamente per l’evento, in edizione super limitata.

Come potete vedere qui sopra, l’illustrazione richiama i colori del classico manuale di Dungeons & Dragons e, come da titolo, mostra un gruppo di esploratori di “sotterranei” affrontare un potente dragone. Abbiamo chiesto a Jacopo e Giuseppe un po’ di materiale realizzato durante i vari step della lavorazione, che ha occupato interi giorni.

IL BACKSTAGE

[LUCA] Ciao, ragazzi! Bentornati sulle pagine di BadTaste!

[GIUSEPPE] Ciao, Luca! Grazie a voi per averci invitati ancora una volta a chiacchierare di illustrazioni e concept art!

[JACOPO] Devo ammettere che si sta molto comodi sulle vostre pagine!

[LUCA] Partiamo dall’inizio. Da dove nasce, per voi, l’esigenza di omaggiare Dungeons & Dragons. Qual è stata la base di partenza per questa illustrazione realizzata a quattro mani?

[JACOPO] Beh, l’esigenza è senza dubbio quella di restituire in parte quello che questo gioco di ruolo da tavolo ci ha dato nel tempo. Siamo tutti giocatori delle vecchia guardia, quindi il nostro cuore è ormai a forma di D20.

[GIUSEPPE] Esatto! Questo è evidente anche dallo storyboard del disegno, che parte proprio dall’idea di richiamare il manuale base del gioco, ma lasciando ampio spazio all’illustrazione e all’azione.

[LUCA] E come avete fatto poi a scegliere lo sketch definitivo? Quando avete capito che era la “ripresa giusta”?

[GIUSEPPE] Abbiamo prima deciso quali sarebbero stati gli elementi da inserire in scena e poi abbiamo fatto diversi tentativi. Un po’ come una sorta di bizzarro puzzle, i vari soggetti hanno trovato una loro posizione sul foglio, andando a raccontare una storia. Sì, nonostante si tratti di un disegno, l’elemento al quale teniamo di più è che l’immagine narri al pubblico un vero e proprio racconto.

[JACOPO] Giuseppe riesce ormai a decodificare una scena molto rapidamente, quindi una volta “agganciati i pezzi del puzzle” non abbiamo dovuto far altro che focalizzarci sull’anatomia, la prospettiva, il design e tutti quei “dettagli” cha alcune persone danno per scontati, ma che in realtà rubano molto tempo a noi illustratori.

[LUCA] Verissimo! E quanto è stato difficile passare al colore? Avete avuto problemi a gestire le luci e le ombre?

[JACOPO] In verità, visto quanto ci piaceva il soggetto, siamo andati molto spediti. Abbiamo deciso di mantenere uno schema costituito da un primo piano caldo e da un secondo piano freddo, per poi enfatizzare l’illuminazione laddove l’azione vede coinvolti i personaggi. In questo modo lo scontro ne esce valorizzato.

[GIUSEPPE] Esatto! Jacopo poi ha visto suddiviso poi subito per colore i personaggi grazie a tonalità flat, facendo poi uno studio tonale e, un soggetto alla volta, dettagliare le varie parti dell’immagine. Così abbiamo raggiunto il risultato finale.

[LUCA] Ovviamente lo fate sembrare facile, ma vi garantisco che è evidente la complessità nel realizzare un poster tanto elaborato. Grazie ancora per la vostra disponibilità e grazie per aver condiviso con i lettori di BadTaste.it tutti i vari step della lavorazione, che sicuramente faranno molto piacere a coloro che vogliono scoprire come si arrivi all’opera completa, sbirciando però nel backstage.

[GIUSPPE] Grazie a te, Luca, per la chiacchierata e ci vediamo al cinema all’evento speciale di Dungeons & Dragons!

[JACOPO] Già! Ci potrete trovare all’Arcadia di Melzo dalle 19:45 per sketch, autografi del poster e chi più ne ha, più ne metta! Grazie a tutti!

Mancano ormai pochissime ore all’uscita di Dungeons & Dragons e all’evento organizzato da BadTaste e Arcadia! E voi che cosa ne pensate? Vi piace il poster realizzato dai ragazzi di Wahtari Studio? Verrete a prendere la vostra copia il 29 marzo? Fatecelo sapere con un commento o, se preferite, venite a chiacchierare direttamente con noi sul canale Twitch di BadTasteItalia.

