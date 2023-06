I cinque videogiochi di guida da non perdere se siete amanti di Fast & Furious

Nata nel 2001, la saga di Fast & Furious è senza dubbio uno dei punti saldi all’interno dei film d’azione americani. Anno dopo anno, infatti, il franchise ha saputo adattare, evolvere e mutare costantemente il proprio lessico. È innegabile, infatti, che la prima pellicola di ormai 22 anni fa sia un’opera completamente diversa da Fast X, decimo capitolo della serie uscito il 18 maggio 2023 nei cinema di tutta Italia. Da un lato abbiamo le “semplici” corse di auto, dall’altro un franchise che ha visto i protagonisti compiere le azioni più folli ed esagerate che possano venirvi in mente.

Tutta questa esagerazione visiva può ricordare anche il mercato videoludico, dove grazie alla dissonanza ludonarrativa ci si può permettere situazioni irrealistiche che si dissociano dalle leggi della fisica. Per questo motivo abbiamo pensato a cinque giochi da non perdere se si è amanti di Fast & Furious. Nel tentativo di fare contenti tutti, la scelta è ricaduta su cinque giochi di guida, dove però l’azione non ha il ritmo ponderato di un simulatore realistico, bensì l’adrenalina tipica delle produzioni più action. Scaldate i motori, mettetevi in scia e seguiteci in questa gara percorsa a 200 km/h.

SPLIT/SECOND: VELOCITY

Partiamo da quello che, probabilmente, è il titolo meno conosciuto della nostra Top 5, nonché il più vicino alle atmosfere della saga Universal: Split/Second: Velocity. Pubblicato nel 2010 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, il titolo targato Black Rock Studio mette i giocatori al volante di auto costrette a sfrecciare in un folle programma televisivo.

LEGGI ANCHE – Fast X, la recensione

La caratteristica principale del titolo è quella di poter caricare delle speciali barre energetiche, con le quali attivare eventi devastanti nel mondo di gioco. Stiamo parlando di container che cadono, silos che esplodono ed elicotteri che aprono il fuoco sui concorrenti. Il tutto mentre, giro dopo giro, la pista viene devastata da eventi catastrofici. Che si tratti di un terremoto, della caduta di un palazzo o di un aereo che precipita sulla pista, Split/Second: Velocity presenta la stessa follia devastante che troviamo in Fast & Furious. Un titolo che rischia di finire nel dimenticatoio, ma che meriterebbe un vero e proprio sequel per le console di attuale generazione.

THE CREW

In Fast & Furious l’importanza della famiglia (nel senso più allargato del termine) è uno dei punti focali di quasi tutti gli episodi. Per questo motivo ci sembrava giusto inserire nella nostra lista The Crew, titolo del 2014 sviluppato da Ivory Tower e da Ubisoft Reflections. In questo gioco, nonostante la possibilità di gareggiare in solitaria, si è costantemente incentivati a unirsi ai propri amici per sfrecciare attraverso gli Stati Uniti.

L’idea di “gruppo” è quindi non solo un elemento narrativo, ma è anche alla base del gameplay. Un gameplay che non convince al 100% per quanto riguarda il sistema di guida, ma che invece stupisce per la struttura di gioco. La mappa è estremamente vasta e le numerose modalità permettono di passare ore e ore a bordo dei propri veicoli, sfrecciando ad altissima velocità per l’America e sfidando costantemente nuovi giocatori. Nel 2018, The Crew ha avuto anche un seguito, che espande la guida anche a moto, barche e aeroplani, migliorando sotto tutti gli aspetti il suo predecessore.

BURNOUT PARADISE REMASTERED

Quando si pensa ai racing game arcade, la saga di Burnout è senza dubbio una delle prime a balzare in mente. Nel 2008 il mondo intero venne a contatto con Burnout Paradise, sensazionale capitolo del brand in grado di portare in alto il nome di Criterion Games. Dieci anni dopo, la versione Remastered conferma la bontà dell’opera originale, approdando in una versione 4K a 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ogni singolo elemento di Burnout Paradise rasenta la perfezione. Che si tratti ritmo, senso di adrenalina, modalità o gestione del comparto multiplayer, l’opera di Criterion eccelle e stupisce. Se da Fast & Furious cercate una forte sensazione di velocità e la costante sensazione di stare per schiantarvi a 300 km/h contro un muro, questo è il titolo che state cercando. Un’opera che, come The Crew, ha visto nel tempo l’aggiunta di altre tipologie di veicoli, in grado di incrementare il monte ore da spendere per visitare Paradise City.

NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT REMASTERED

Quando si pensa a Fast & Furious non si può non pensare anche a Need for Speed. E quando si pensa a Need for Speed non si può non pensare anche a Fast & Furious. La difficoltà, però, è capire quale capitolo prendere in considerazione nel caso si debba stilare una lista di soli cinque opere. La nostra scelta è ricaduta su Hot Pursuit, titolo del 2010 recentemente riproposto anche in una versione Remastered, in grado di dimostrare ancora una volta la bontà di un titolo con qualche anno alle spalle.

LEGGIA ANCHE – Fast X: Keanu Reeves doveva interpretare il secondo villain del film

I ragazzi di Criterion Games (sì, gli stessi del Burnout Paradise citato poco fa) sono riusciti a dare vita a un racing al cardiopalma, dove si passa dalle corse più classiche agli inseguimenti con la polizia. Proprio questa lotta costante con le forze dell’ordine ci hanno fatto ricondurre questo particolare episodio alla saga di Fast & Furious. Per palette di colori e sensazioni di adrenalina, Hot Pursuit è paragonabile agli episodi della saga Universal successivi al quarto. Se amate le corse di macchine clandestine di inizio anni Duemila, invece, il nostro consiglio è quello di spolverare la vostra PlayStation 2 e di tuffarvi nella calda notte di Need for Speed: Underground.

FORZA HORIZON 5

Chiudiamo la lista con Forza Horizon 5, titolo sviluppato da Playground Games e pubblicato da Xbox Game Studios. Quinto capitolo della serie spin-off di Forza, pensato appositamente per allontanarsi dalla pura simulazione di guida, Forza Horizon è una dimostrazione di potenza da parte degli sviluppatori inglesi. L’intero mondo di gioco è stato realizzato grazie alla fotogrammetria, con ambienti talvolta indistinguibili dalla realtà. A questo si aggiunge una cura estetica per la auto quasi maniacale e una varietà di modalità davvero encomiabile. A differenziare questo quindi capitolo, poi, ci sono gli eventi atmosferici che aggiungono epicità al tutto. Avete mai sognato di correre attraverso una tempesta di sabbia in stile Mad Max? Ecco, in Forza Horizon 5 potete finalmente farlo.

E voi che cosa ne pensate? Conoscevate questi cinque titoli? Quale di questi si avvicina di più a Fast & Furious? Fatecelo sapere con un commento qui sotto, oppure venite a discuterne con noi sul canale Twitch di BadTasteItalia.

Classifiche consigliate